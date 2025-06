Morto un bambino di 6 anni dopo un tuffo nella piscina di un camping vicino Ferrara: disposta l’autopsia

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un bambino di 6 anni è morto dopo un tuffo in piscina a Lido delle Nazioni, in provincia di Ferrara. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, non c’è stato nulla da fare: il piccolo è morto dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi condizioni. Per chiarire l’esatta dinamica della tragedia, è stata disposta l’autopsia sul corpo del bimbo.

Bambino di 6 anni morto dopo un tuffo in piscina: tragedia in provincia di Ferrara

Oltre alla tragedia avvenuta presso il lago di Bilancino, dove un bambino di 10 anni è stato trovato morto dopo essere sparito per alcune ore, un altro dramma ha sconvolto il nostro Paese nel pomeriggio di domenica 15 giugno.

Un bambino di soli 6 anni è morto a Ferrara dopo un tuffo in piscina. È successo a Ferrara, in una delle piscine del camping Tahiti a Lido delle Nazioni, comune del ferrarese.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il bimbo si trovava in vacanza con la famiglia in un camping a Lido delle Nazioni (Ferrara)

Il piccolo, di origini tedesche, si trovava nel camping in vacanza con la famiglia. Dopo il tuffo, si è sentito male e, per questa ragione, è stato portato presso il vicino ospedale di Sant’Anna di Cona in elisoccorso in codice di massima urgenza: le sue condizioni sono fin da subito apparse gravissime.

Il decesso e i dubbi sulle cause

Purtroppo, il bambino di 6 anni non ce l’ha fatta: è morto subito dopo l’arrivo in ospedale, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al camping Tahiti in provincia di Ferrara.

Bisognerà stabilire se il decesso sia avvenuto per annegamento o se il bambino sia stato colto da una congestione dopo il tuffo in piscina.

Un malore che potrebbe essergli stato fatale.

Disposta l’autopsia sul corpo del piccolo

Per chiarire l’esatta dinamica della tragedia avvenuta in provincia di Ferrara, è stata disposta l’autopsia sul corpo del bambino.

Solo in questo modo si potranno chiarire le cause esatte della morte del piccolo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Comacchio per i rilievi del caso.