Morto un pedone travolto da un 20enne che sfrecciava in moto su via Prenestina a Roma: indagini in corso

Un grave incidente stradale si è verificato su via Prenestina a Roma, dove un pedone è stato investito da un motociclista ventenne. L’uomo investito, privo di documenti di identità, è morto sul colpo. Il giovane alla guida della moto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Le Forze dell’Ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente su via Prenestina a Roma

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, intorno all’una di notte, un grave incidente ha avuto luogo a Roma su via Prenestina, subito dopo l’intersezione con largo Preneste, in direzione viale Palmiro Togliatti.

Un motociclista ventenne, alla guida di una Kawasaki Z 650, ha investito un pedone che stava attraversando la strada. L’impatto è stato fatale per il pedone, che è deceduto sul colpo.

La zona di Roma dov'è avvenuto l'incidente nel quale un motociclista ha travolto un pedone, che è morto sul colpo

Il giovane motociclista è stato sbalzato dalla sella e ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso.

Morto il pedone investito

La vittima dell’incidente non aveva con sé documenti di identità, rendendo al momento impossibile l’identificazione. Il corpo è stato trasportato all’Istituto di Medicina Legale per l’autopsia e l’identificazione.

Il motociclista, un italiano di 20 anni, è stato stabilizzato sul posto dal personale medico del 118 intervenuto ed è poi stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito, inclusi i test per alcol e droghe. Le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e per risalire alle eventuali responsabilità.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto mentre il pedone stava attraversando la strada. Il motociclista, che procedeva in direzione viale Palmiro Togliatti, non sarebbe riuscito a evitare l’impatto, con molta probabilità a causa dell’elevata velocità di marcia.

L’urto ha causato la morte immediata del pedone e il ferimento del centauro, che è stato sbalzato dalla moto. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per determinare le responsabilità.

Non di rado i residenti della zona hanno espresso preoccupazione sui social proprio per la scarsità dei controlli delle Forze dell’Ordine in zona, dove la notte sfrecciano auto e motociclette a tutta velocità sfruttando la lunghezza di via Prenestina.