Morto un ragazzo di 19 anni in un grave incidente d’auto sulla provinciale 9 di Sestu, in Sardegna

Un ragazzo di appena 19 anni è morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato sulla Strada Provinciale 9, tra Sestu e Ussana, nelle vicinanze di Cagliari. Il giovane si trovava da solo quando avrebbe perso il controllo della vettura, finendo per uscire di strada. Inutili i soccorsi, accertamenti sulla dinamica in corso.

Un grave incidente d’auto è avvenuto in Sardegna nel pomeriggio di oggi – sabato 7 febbraio 2026 – lungo la Strada Provinciale 9, tra i territori dei comuni di Sestu e di Ussana, nelle vicinanze di Cagliari.

Stando alle prime ricostruzioni fin qui effettuate, una vettura con una sola persona a bordo procedeva lungo la strada quando è improvvisamente finita fuori strada.

Alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 19 anni, che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo per uscire dalla carreggiata. Il giovane, in seguito all’impatto, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, come riportato da Cagliari News.

I soccorsi e la dinamica dell’incidente

In seguito allo schianto, sul posto sono accorsi il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Sestu.

L’equipe sanitaria accorsa ha tentato di salvare il giovane cercando di rianimarlo sul posto, ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare, con i medici che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine sono intanto al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, nel tentativo di capire cosa abbia causato l’uscita di strada del mezzo. L’area è stata messa in sicurezza e i rilievi necessari sono stati effettuati.

Gli incidenti mortali nel fine settimana

Nel primo fine settimana di febbraio, tra venerdì 30 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, sulle strade italiane si sono contate 18 vittime in incidenti stradali, secondo l’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale). Nel report è stato indicato che il numero era variato rispetto al weekend precedente, quando le vittime erano state 24.

Nel dettaglio, ASAPS ha riportato che tra le 18 vittime c’erano 13 automobilisti, 1 motociclista, 3 pedoni e 1 ciclista. La vittima più giovane era un bambino di 6 anni, la più anziana una donna di 94 anni; cinque persone avevano meno di 35 anni. Nel conteggio è stato incluso anche il decesso di un uomo di 30 anni rimasto ferito nei weekend precedenti.

Quanto alle dinamiche, l’associazione ha segnalato tre incidenti plurimortali con 7 vittime complessive e ha indicato che la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di tre episodi fatali.

Undici incidenti mortali sono avvenuti su strade statali e provinciali; la distribuzione geografica citata nel report ha contato 5 vittime in Sicilia, 4 tra Lazio e Campania e 1 in Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Puglia.