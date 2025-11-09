Morto un ragazzo di 20 anni in un incidente stradale in provincia di Caserta: gravemente ferito un amico

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un giovane di 20 anni è morto in un incidente sulla SP329 in provincia di Caserta: la vittima è Michael Joseph Maio, gravemente ferito un amico che era con lui. Rilievi dei Carabinieri e indagini della Procura di Caserta, sequestrate due auto, disposta l’autopsia. La dinamica è in corso di accertamento, coinvolto anche un 27enne di Alife.

Incidente stradale in provincia di Caserta

Un incidente si è verificato attorno alle 3.35 di ieri – sabato 8 novembre 2025 – lungo la Strada Provinciale 329 tra Teano e Caianello, nei pressi dello svincolo della Telesina, nella provincia di Caserta.

Come riportato dal Mattino e da CasertaNews, l’auto condotta da un 20enne è finita fuori strada andando a impattare con violenza contro il guardrail. Le cause sono in accertamento, così come la dinamica esatta.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà La Provinciale tra Teano e Caianello, in provincia di Caserta, dov’è avvenuto l’incidente nel quale è morto un ragazzo di 20 anni

Il giovane conducente è morto sul posto a causa dei traumi riportati. Un altro ragazzo è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’arrivo dei soccorsi dopo lo schianto

L’allarme è scattato subito dopo l’impatto. Sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano e il personale sanitario del 118, che hanno constatato il decesso del 20enne e soccorso il ferito, trasferito in ospedale per le cure.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza; la riapertura è avvenuta solo a rilievi avviati.

Nelle ore successive amici e familiari hanno lasciato fiori e fotografie nel punto dello schianto, all’imbocco della Telesina.

Le indagini e l’apertura del fascicolo

I carabinieri della Compagnia di Capua hanno eseguito i rilievi tecnici sul tratto della SP329 e stanno lavorando per stabilire le responsabilità.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere, con il sostituto procuratore Armando Bosso, ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro di due veicoli – un’Alfa Romeo 159 e una Volkswagen Touran – oltre alla nomina del medico legale Stefania Sica per l’esame autoptico. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Caserta.

La famiglia del ventenne è assistita dall’avvocato Agostino Russo. Gli inquirenti valutano diverse ipotesi, tra le quali un malore improvviso o l’eventuale interazione con l’altra vettura. Ulteriori elementi sono attesi dagli esiti dell’autopsia e dalle verifiche sui mezzi sottoposti a sequestro.