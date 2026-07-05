Morto un ragazzo di 21 anni nel tragico incidente tra una moto e un camper in A11

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un ragazzo di 21 anni è morto nella mattina di domenica 5 luglio 2026 a causa di un violento incidente stradale sulla A11 Firenze-Mare, dove la sua moto ha tamponato un camper. Nonostante il tempestivo intervento del 118 e l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso, il giovane è deceduto sul colpo. L’evento ha provocato la chiusura temporanea del tratto, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e code fino a 5 chilometri.

La dinamica dell’incidente tra la moto e il camper

Una domenica di esodo verso le località balneari si è trasformata in tragedia lungo l’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord.

Poco prima delle ore 9:00 di domenica 5 luglio 2026, si è verificato un gravissimo incidente stradale all’altezza del chilometro 42, nel tratto compreso tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze.

L’impatto ha visto coinvolti una moto e un camper. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Montecatini, il giovane centauro avrebbe tamponato violentemente la parte posteriore del camper, forse a causa di un improvviso rallentamento della circolazione o di una distrazione.

Giovane di 21 anni morto dopo lo schianto in moto

La violenza dello scontro è risultata fatale per il motociclista, un ragazzo di 21 anni residente in Toscana. I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Oro di Ponte Buggianese, hanno tentato lungamente una disperata manovra di rianimazione.

Per accelerare il trasporto in ospedale era stato attivato anche l’elisoccorso regionale Pegaso 3, fatto atterrare direttamente sulla carreggiata autostradale.

Le lesioni riportate dal ventunenne dopo il violento impatto della moto contro il camper si sono rivelate però troppo gravi e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul colpo.

Traffico bloccato in autostrada per rimuovere moto e camper

I rilievi stradali e le operazioni di messa in sicurezza, che hanno visto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia per rimuovere la moto e il camper, hanno causato il blocco totale della viabilità.

Il tratto della A11 è rimasto completamente chiuso al traffico in direzione del capoluogo toscano per oltre un’ora a causa dell’incidente, generando code chilometriche che hanno raggiunto i 5 chilometri di lunghezza.

Soltanto intorno alle ore 10:00 la tratta è stata parzialmente riaperta su una sola corsia di marcia, mentre il corpo del ragazzo morto è stato trasferito dopo il nulla osta delle autorità.