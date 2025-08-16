Morto un uomo a Torino per un incendio in via Quarello, palazzo a fuoco nella notte di Ferragosto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella notte di Ferragosto, è scoppiato un vasto incendio in un palazzo di dieci piani sito a Torino, in via Gioacchino Quarello. Un uomo è morto. Il rogo si è sviluppato al quinto piano dello stabile interessato dall’incidente. A lanciare l’allarme sono stati i vicini della vittima che hanno notato del fumo uscire dall’ingresso della sua abitazione. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme nel giro di qualche ora.

Incendio a Torino, morto un uomo ed evacuazione

Le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi nel palazzo intorno alle 23.30 di venerdì 15 agosto 2025, in via Quarello 22, zona Mirafiori.

A prendere fuoco un alloggio al quinto piano. Un uomo è stato trovato morto nella casa in cui si è verificato il rogo. Gli appartamenti vicini sono stati evacuati precauzionalmente.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme in qualche ora. Non è chiara l’origine dell’incendio. In corso rilievi e accertamenti per risalire alle cause che hanno generato l’incendio.

Incendio anche Villar Dora, una persona deceduta

Nella stessa giornata, sempre nel Torinese, si è propagato un incendio anche in una casa di Villar Dora. A fuoco un’abitazione sita via Don Oreste Caramello.

Anche in questo caso ha perso la vita un uomo: è morto un 90enne di origine croata che viveva da solo. L’anziano, mentre stava dormendo, è stato ucciso dal fumo dell’incendio.

A innescare il rogo sarebbe stato un corto circuito. Un vicino, resosi conto del fumo, ha provato ad entrare nella casa in cui si sono sprigionate le fiamme, ma la porta, incandescente per via dell’incendio, lo ha fatto desistere.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza. Purtroppo, per il 90enne non c’è stato niente da fare.

Fiamme a Biella, deceduto un 44enne

Un terzo caso di incendio verificatosi nella giornata di Ferragosto è stato segnalato a Biella, in via Coppa, in una delle case popolari di Chiavazza.

Intorno all’ 1:30, le fiamme hanno avvolto un appartamento di un palazzo di sette piani. Un uomo di 44 anni è deceduto, altre sette persone sono rimaste leggermente intossicate. Il rogo avrebbe avuto origine nelle cantine dello stabile.