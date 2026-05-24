Morto un uomo in un incidente stradale a Crotone, gravemente ferito il gemello che viaggiava con lui

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nell’ incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 nei pressi di Crotone è morto il 50enne Leonardo Marescalco ed è rimasto gravemente ferito il fratello gemello Antonio. La moto su cui viaggiavano è sbandata dopo una curva, spezzandosi in due a causa del violentissimo impatto. Mentre le Forze dell’Ordine indagano, il comune di Cotronei ha proclamato il lutto annullando le feste patronali.

Il violento incidente a Crotone

Nella mattinata di oggi – domenica 24 maggio 2026 -, poco dopo le ore 10:15, si è verificato un drammatico sinistro stradale nel territorio comunale di Crotone, precisamente lungo la Strada Statale 106 all’altezza del bivio per la frazione di Papanice.

Il sinistro ha coinvolto una motocicletta MV Agusta Brutale con a bordo due fratelli gemelli di 50 anni, Leonardo e Antonio Marescalco, residenti a Cotronei e grandi appassionati di motori.

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Incidente crotone morto

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, il veicolo a due ruote è improvvisamente sbandato subito dopo aver affrontato una curva, finendo rovinosamente fuori dalla carreggiata. L’impatto con il terreno e l’asfalto è stato talmente violento da fare letteralmente spezzare in due la carrozzeria della moto.

L’intervento dei soccorritori

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo le segnalazioni dei passanti. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone e le équipe sanitarie del 118.

Le condizioni dei due occupanti sono apparse subito disperate. Il personale medico ha eseguito prolungate manovre di rianimazione cardiopolmonare su Leonardo Marescalco, per il quale tuttavia non è rimasto altro che constatare il decesso sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

Il fratello Antonio, rimasto gravemente ferito, è stato invece stabilizzato e immobilizzato sul posto prima di essere trasferito d’urgenza in ambulanza presso il nosocomio cittadino.

Il cordoglio dell’amministrazione

Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato i rilievi tecnici e planimetrici per chiarire le cause che hanno portato la moto a sbandare, mentre il personale dell’Anas si è occupato della messa in sicurezza della carreggiata. Il traffico sulla Statale 106 è rimasto completamente bloccato in entrambe le direzioni per diverse ore.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Cotronei, che si trovava nel pieno dei festeggiamenti del Santo Patrono. Il sindaco del comune e presidente della Provincia di Crotone, Antonio Ammirati, ha espresso il proprio dolore annunciando la sospensione di tutti gli eventi previsti.

“Una notizia squarcia la nostra Comunità nel mezzo della festività del Santo Patrono. Muore un nostro giovane concittadino, Leonardo Marescalco, in un incidente in moto. In questo momento tutta la comunità è attonita e affranta e si unisce nel rappresentare il cordoglio alla famiglia Marescalco. Con la speranza che Antonio possa riprendersi nel minor tempo possibile” ha scritto il sindaco.

“Le attività di Piazza previste per la giornata odierna sono state annullate in segno di lutto e vicinanza. Lo stesso vale per i canti dei bambini in Chiesa, che vengono annullati in accordo con Don Francesco e la Parrocchia. Ci lascia un giovane buono, garbato e sensibile, un grande lavoratore al servizio della sua cittadina” ha poi concluso nel suo post Ammirati.