Morto Vincenzo D'Agostino paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, da "Non dirgli mai" a "Rossetto e caffè"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il mondo della musica in lutto: è morto a 64 anni Vincenzo D’Agostino, paroliere che ha firmato tantissimi successi tra cui i testi di “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio e “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vinci. E proprio i due cantanti sono stati tra i primi a ricordare il collega e amico che da qualche mese stava combattendo contro un tumore ai polmoni. La morte lo ha colto nell’Ospedale del Mare di Napoli per un arresto cardiaco conseguente a una crisi respiratoria.

Morto il paroliere Vincenzo D’Agostino: i ricordi di Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci

“Senza parole”, ha scritto D’Alessio sui suoi profili social, aggiungendo un cuore spezzato a corredo di uno scatto con D’Agostino.

“Il poeta dell’amore ci ha lasciati, in punta di piedi se n’è andato. Grazie Vincé, grazie per aver dato voce alla mia musica, facendola vivere con le tue parole, le tue poesie”, le parole di Da Vinci.

ANSA

“Grazie – ha proseguito l’artista campano – per aver condiviso con me tante belle cose. La tua inesauribile arte resterà nell’aria e durerà più dei ricordi, grazie Vincé, ti ho voluto un bene dell’anima e tu ne hai voluto altrettanto a me. Vivrai nel mio cuore e soprattutto nella mia voce per sempre… R.I.P.”

Il sodalizio con D’Alessio

D’Agostino, nell’arco della sua carriera, ha collaborato con svariati big della musica italiana. Alcuni dei suoi testi sono stati portati sul palco dell’Ariston di Sanremo da artisti come Loredana Bertè e Anna Tatangelo.

Quella di Vincenzo è stata una vita spesa per la musica e per la ricerca dell’incastro perfetto tra musica e parole; è stato autore di un numero incredibile di brani, oltre 3.600, diversi dei quali scritti per artisti famosi come Nino D’Angelo, Carmelo Zappulla, Mario Merola e Gigi Finizio, oltre a quelli già menzionati.

Il successo del paroliere era cominciato a Napoli, negli anni Ottanta. La consacrazione era giunta nel decennio successivo, grazie soprattutto al sodalizio con Gigi D’Alessio.

D’Agostino è l’autore dei testi di alcune delle canzoni più celebri del musicista, tra cui “Annarè”, “Cient’anne”, “Non mollare mai”, “Mon Amour”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Tu che ne sai”, “L’amore che non c’è” e “Respirare”.

La camera ardente e i funerali

La camera ardente è stata allestita nella Chiesetta Santi Giovanni e Paolo (in via Santi Giovanni e Paolo 8), a Napoli. Aprirà mercoledì 18 febbraio dalle 12 alle 19.

I funerali saranno celebrati giovedì 19 febbraio, nella Parrocchia Santi Giovanni e Paolo, in Piazza Ottocalli.