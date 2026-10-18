Morto Vitaliano Borromeo Arese, chi era il principe imprenditore che trasformò il turismo sul Lago Maggiore

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È morto a 66 anni Vitaliano Borromeo Arese, principe e imprenditore che ha legato il proprio nome alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del Lago Maggiore. Presidente di Kaleon, la società della famiglia Borromeo che gestisce il circuito turistico e culturale di Terre Borromeo, ha contribuito a trasformare dimore storiche, isole e giardini in una delle principali attrazioni del territorio. Aristocratico milanese e discendente di una delle casate più antiche d’Italia, ha unito la tradizione familiare a una visione imprenditoriale orientata allo sviluppo turistico.

Chi era Vitaliano Borromeo Arese, principe e imprenditore

Nato nel 1960, Vitaliano Borromeo Arese era uno degli esponenti più noti dell’aristocrazia milanese. Undicesimo capo del ramo primogenito della casata Borromeo, annoverava tra i suoi antenati anche san Carlo Borromeo, figura centrale della storia religiosa italiana.

Figlio di Giberto Borromeo e Bona Orlando, nel 2015, alla morte del padre, aveva ereditato i titoli nobiliari legati alla famiglia. Tra questi figuravano quelli di principe d’Angera e conte di Arona, insieme a numerose altre dignità storiche associate ai territori sui quali la casata aveva esercitato la propria influenza.

Un patrimonio di titoli che raccontava una storia secolare, ma che per Vitaliano non rappresentava soltanto un’eredità simbolica.

Alla tradizione aristocratica aveva affiancato una lunga esperienza professionale nei settori industriale, immobiliare e finanziario, sviluppando negli anni un percorso imprenditoriale che avrebbe trovato una delle sue espressioni più significative proprio sulle rive del Lago Maggiore.

Come ricostruisce La Prealpina, negli ultimi vent’anni aveva contribuito ad ampliare le attività economiche della famiglia, con particolare attenzione alla gestione e alla valorizzazione dei beni storici e paesaggistici.

La valorizzazione del Lago Maggiore

Il passaggio decisivo nella sua attività arrivò nel 2011, quando Vitaliano Borromeo Arese iniziò a dedicarsi alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del Lago Maggiore.

Alla guida di Kaleon, società legata alla famiglia Borromeo e responsabile della gestione del circuito Terre Borromeo, ha accompagnato lo sviluppo di un sistema turistico che riunisce alcune delle destinazioni più conosciute del territorio.

L’obiettivo era dare continuità alla conservazione del patrimonio familiare, rendendolo al tempo stesso accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Le residenze storiche, i giardini e le attrazioni naturalistiche sono così diventati parte di un’offerta turistica organizzata, capace di unire cultura, paesaggio e intrattenimento.

Sotto la sua guida, le visite all’Isola Bella, all’Isola Madre e al Castello di Angera hanno registrato numeri record negli ultimi anni, secondo quanto riferito da La Prealpina.

Il lavoro di Borromeo Arese si è mosso lungo una linea precisa: conservare l’identità dei luoghi e, contemporaneamente, svilupparne le potenzialità economiche, in un raro equilibrio tra memoria storica e gestione imprenditoriale che ha caratterizzato il suo impegno alla guida della società.

La quotazione in Borsa di Kaleon

Tra le tappe più recenti del percorso imprenditoriale di Vitaliano Borromeo Arese c’è stata la quotazione in Borsa di Kaleon, avvenuta il primo dicembre 2025.

L’operazione ha rappresentato un passaggio importante nella storia della società, che negli anni aveva consolidato e ampliato la propria attività nella gestione del patrimonio storico e culturale legato alla famiglia.

Borromeo Arese ne era presidente del Consiglio di amministrazione e aveva accompagnato la crescita dell’azienda, mettendo a frutto la propria esperienza nei settori industriale, immobiliare e finanziario.

La quotazione si inseriva in un percorso di sviluppo che aveva progressivamente affiancato alla dimensione familiare una struttura imprenditoriale organizzata, con un’offerta turistica articolata e un patrimonio di destinazioni distribuite sul Lago Maggiore.

La moglie e i figli

Nel privato Vitaliano Borromeo Arese lascia la moglie Marina Munafò e i figli Giberto e Lodovico. È figlio di Giberto Borromeo e Bona Orlando, alla quale era legato anche attraverso la storia e la continuità della casata.

In una nota, Kaleon ha sottolineato lo spirito imprenditoriale, la dedizione e la riservatezza che ne hanno contraddistinto l’operato.

Con la morte di Vitaliano Borromeo Arese si chiude una pagina importante per la famiglia e per il circuito turistico che negli ultimi anni ha contribuito a sviluppare: il suo percorso racconta l’incontro tra una storia aristocratica secolare e una visione imprenditoriale contemporanea.