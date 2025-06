Morto Vittorio Di Battista papà di Alessandro ex M5s, chi era il "fascista liberale" che provocava tutti

Alessandro Di Battista piange la morte di papà Vittorio. A comunicare il decesso dell’uomo è stato lo stesso ex parlamentare del M5S, attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. Nel messaggio, corredato da una foto familiare in cui si vede la famiglia Di Battista al mare, l’ex pentastellato ha sottolineato quanto il genitore fosse un uomo “perbene” e “straordinariamente noncurante del giudizio altrui”.

M5S, Alessandro Di Battista: morto il papà Vittorio, il messaggio d’addio

“Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto”. Così Alessandro Di Battista sui social, lungo la serata di venerdì 20 giugno.

L’ex membro del Movimento 5 Stelle ha descritto il genitore come un uomo “sempre fedele a se stesso, fino alla fine”, e “dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui”.

Fonte foto: ANSA Alessandro Di Battista

“Io sto male ovviamente – ha aggiunto lo scrittore -. Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto. Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola”.

Il ringraziamento ai medici

Spazio poi a calorosi ringraziamenti rivolti a chi ha avuto in cura Vittorio nell’ultimo periodo: “Ringrazio i medici e gli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea (ospedale Sant’Andrea, non Azienda ospedaliera Sant’Andrea). Sono eroi della sanità pubblica che non so a volte come facciano a resistere in determinate condizioni”.

“Ringrazio in particolare il Dottor Giusti, un Medico vero, un uomo che è stato capace di unire competenza, impegno, sincerità e umanità. Non lo dimenticherò mai”, ha sottolineato l’ex deputato del M5S.

I funerali verranno celebrati lunedì 23 giugno alle ore 10.00 a Roma, a Santa Chiara (Piazza dei Giuochi Delfici).

Vittorio Di Battista, “fascista liberale d’accordo con le unioni civili”

Anni fa, nel 2018, Alessandro Di Battista descriveva il padre come un “fascista liberale” e come un “personaggio molto particolare”.

“Mio padre provoca – spiegava lo scrittore – è nel suo carattere, è una persona onesta, io lo stimo tanto perché mi ha insegnato questa irriverenza“.

“Penso sia la persona più liberale, nel senso buono del termine, che io conosca: un fascista, come si definisce lui, che vuole che la Chiesa paghi l’Imu, un fascista d’accordissimo con le unioni civili, anti-imperialista, molto più amante del Che che di Berlusconi o Bolsonaro. Un personaggio molto particolare”, concludeva Di Battista.