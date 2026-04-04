Morto Vittorio Messori giornalista e scrittore di "Ipotesi su Gesù", l'intellettuale cattolico aveva 84 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto Vittorio Messori, giornalista e scrittore, tra i principali intellettuali cattolici italiani. Aveva 84 anni e ne avrebbe compiuti 85 il prossimo 16 aprile. La notizia è stata comunicata dalla sua assistente personale, Rosalia Bontà: “Il suo cuore si è spento alle ore 21:45 di Venerdì Santo”. Da tempo viveva con un pacemaker e la causa del decesso è stata un attacco cardiaco. “Ipotesi su Gesù“, il suo primo libro del 1976 e il suo più famoso, aprì una prolifica produzione.

È morto Vittorio Messori

Negli ultimi Vittorio Messori anni risiedeva a Desenzano del Garda. La moglie, Rosanna Brichetti, giornalista e scrittrice, era morta anni prima nel giorno di Sabato Santo.

Originario di Sassuolo, nel Modenese, Messori si trasferì giovanissimo a Torino, dove studiò Scienze Politiche sotto la guida di Luigi Firpo e Norberto Bobbio. La sua traiettoria intellettuale si sviluppò a partire da una conversione al cristianesimo che segnò profondamente la sua produzione.

Così raccontò la conversione, avvenuta nell’estate del 1964, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2021:

I miei genitori, entrambi mangiapreti, erano in vacanza. Stavo controllando una citazione nel Vangelo, che non avevo mai aperto in vita mia. Non so che mi accadde. Cercai di resistere, ma non vi fu niente da fare. Quando scoprì la conversione, mia madre voleva farmi visitare da uno psichiatra.

Ipotesi su Gesù

Il libro che lo rese noto a livello internazionale fu “Ipotesi su Gesù”, un’inchiesta sulla figura di Cristo che accompagnò il racconto della sua conversione e fu tradotta in 22 lingue. Da quel momento, Messori portò il tema religioso al centro del dibattito culturale, con un approccio che univa analisi giornalistica e riflessione teologica.

Il lavoro giornalistico e le inchieste

Tra le sue opere più note figurano anche “Scommessa sulla morte” e “Rapporto sulla fede”, lunga intervista all’allora cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede.

Dal 1987 collaborò con il quotidiano “Avvenire”, dove firmò la rubrica “Vivaio”. In questi interventi raccolse riflessioni e appunti ispirati anche al modello di Giovanni Papini, con l’obiettivo di leggere l’attualità attraverso la lente della fede.

Nel 1994 pubblicò “Opus Dei. Un’indagine” per Mondadori, un lavoro costruito anche su documenti interni e accessi diretti a strutture dell’istituzione fondata da san Josemaría Escrivà de Balaguer. Il libro si proponeva di contrastare quelle che l’autore riteneva narrazioni distorte o negative.

Le polemiche

Messori fu anche protagonista di momenti controversi. Nell’agosto del 1990, durante il Meeting di Rimini, scoppiò una polemica legata alla presentazione della biografia del beato Francesco Faà di Bruno, “Un italiano serio”. Gli venne attribuita una frase che evocava un “tribunale di Norimberga” per alcune figure del Risorgimento, tra cui Cavour, Garibaldi e Mazzini.

Al centro della sua opera rimase sempre la riflessione sulla fede cristiana e sul destino dell’uomo. Nell’intervista del 2021, Messori aveva affrontato direttamente il tema della morte, sottolineando la centralità della dimensione spirituale. In totale pubblicò quasi una trentina di libri.

Il rapporto con la morte

Vittorio Vessori, da cristiano cattolico convinto, sperava che la morte gli desse il tempo di ottenere i sacramenti. Così ebbe a dire:

Io prego perché la morte mi trovi vivo. E perché mi sia risparmiato un decesso improvviso: vorrei congedarmi con il conforto dei sacramenti.