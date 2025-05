Morto Werenoi, il rapper francese campione di incassi se ne va a 31 anni: nel 2024 ha battuto Billie Eilish

È morto Werenoi: il rapper francese si è spento a 31 anni in ospedale. Sono ignote le circostanze del decesso. Nei giorni precedenti, si erano diffuse voci su un presunto coma. Era cresciuto a Montreuil, nell’Île-de-France, da una famiglia camerunense ed era noto per il suo carattere schivo e riservato. Nel 2024 il suo album era primo in classifica in Francia, superando anche fenomeni mondiali come Billie Eilish.

L’annuncio della morte di Werenoi

Il vero nome di Werenoi era Jérémy Bana Owona. La notizia della sua morte è stata confermata dal suo produttore: “Riposa in pace, fratello mio. Ti amo!!!”, ha scritto sui social.

Il rapper era di carattere riservato e concedeva poche interviste, non celebrava eventi personali e preferiva raccontarsi esclusivamente attraverso la musica.

La carriera del rapper

La sua carriera è stata rapidissima e intensa: dopo il debutto avvenuto nel 2021, in soli quattro anni Werenoi ha pubblicato sei album, che gli hanno permesso di conquistare i vertici del rap francese.

Già con Telegram (2022) e Carré (2023), Werenoi ottene importanti successi, arrivando al primo posto nelle classifiche e collezionando dischi d’oro.

Il 2023 ha segnato la sua consacrazione con i singoli Laboratoire e Chemin d’or, che hanno superato i 50 milioni di stream.

Con Pyramide (2024), si è affermato definitivamente, diventando l’artista più venduto in Francia. Il suo ultimo lavoro, Diamant Noir, è uscito ad aprile 2025 ed è balzato subito in vetta alle classifiche.

Pluripremiato ai Flammes, premio musicale francese istituito per valorizzare la musica urban e le culture popolari contemporanee, è stato riconosciuto come “rivelazione maschile dell’anno” nel 2023 e “album dell’anno” nel 2025.

Parallelamente ha collaborato con nomi di primo piano della scena musicale francese e non, come Aya Nakamura, SCH, Damso, Ninho e Gims.

Fan a lutto

La sua musica affronta temi legati alla strada. Werenoi si definiva un “camaleonte”, capace di adattarsi alle varie situazioni mantenendo la propria autenticità.

Migliaia i messaggi di cordoglio per la morte di Werenoi. Al dolore del produttore, si sono uniti i messaggi di artisti, sportivi e vip. Ma sono a lutto anche le migliaia di fan del più famoso rapper francese.