Morto William Rush attore di Waterloo Road e Shameless, l'annuncio della madre Debbie

William Rush è morto, aveva solo 31 anni. Le cause del decesso non sono state rivelate dalla famiglia che ha comunicato la notizia della morte dell’attore. “Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre attraversiamo questo inimmaginabile dolore” ha scritto la madre Debbie Rush sui social. William era noto per aver preso parte a serie tv molto popolari come Waterloo Road e Shameless.

Aveva appena 31 anni William Rush, morto il 17 dicembre 2025 per cause che la famiglia ha scelto di mantenere riservate.

Il giovane attore ha scelto di donare gli organi. “Ha dato speranza e vita ad altre famiglie, pensando gli altri fino alla fine” ha scritto la madre.

Anche la madre Debbie Rush era attrice e su Instagram ha annunciato la morte del figlio minore.

“I cuori della nostra famiglia sono a pezzi, – ha scritto l’interprete della soap opera Coronation Street – e non ci sono parole per descrivere la profondità della nostra perdita”.

“La sua gentilezza e il suo amore saranno per sempre parte di ciò che ha lasciato” si conclude il messaggio del genitore.

Il dolore di famiglia e colleghi

Anche il fratello maggiore, Tom Rush, ha condiviso sui social un ricordo di William: “Sarà sempre amato, mancherà sempre, e per sempre nei nostri cuori”.

Al cordoglio della famiglia si aggiunge quello dei colleghi che avevano avuto modo di conoscere William Rush sul set.

“Sono così scioccata da questa notizia. Era un ragazzo bellissimo” ha scritto Sally Dynevor, che con Debbie Rush lavora a Coronation Street.

Chelsee Healey, con William nel cast di Waterloo Road, ha commentato: “Il mio cuore è con voi, mi dispiace tantissimo”.

L’attore di Waterloo Road e Shameless

Figlio di una madre attrice, William Rush iniziò la carriera da attore ancora bambino, prendendo parte a serie famose come Grange Hill e Shameless.

Tra il 2009 e il 2013, fu nel cast della fiction Waterloo Road, partecipando in oltre 150 epidosi. Tra i suoi lavori anche dei ruoli nelle produzioni televisive di Casualty e Vera.

Non solo attore ma anche cantante, nel 2016 partecipò alle audizioni di X Factor giungendo fino alle fasi della sfida delle sedie.

Ha scelto di essere donatore di organi

Il giovane attore William Rush era iscritto al registro donatori e i suoi organi saranno donati a pazienti compatibili in attesa di un trapianto.

A monitorare le attività di donazione e trapianto di organi nel mondo è l’annuale Newsletter Transplant del Consiglio d’Europa.

Il report del 2025 vede l’Italia tra i primi paesi al mondo nel campo della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule.

Secondo al mondo per trapianti di fegato, dietro solo agli Stati Uniti, il nostro Paese è al settimo posto per numero di trapianti di cuore.