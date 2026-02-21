Morto Willie Colón, se ne va a 75 anni l’artista mondiale che trasformò la salsa in un linguaggio politico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Willie Colón, leggendario musicista e icona della salsa nuyorican, è morto all’età di 75 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia con un comunicato pubblicato sui suoi profili social, in cui si afferma che l’artista si è spento serenamente, fra l’amore dei cari. I familiari hanno ringraziato i fan per il sostegno e hanno chiesto rispetto per la privacy.

La morte di Willie Colón

Anche il suo manager, Pietro Carlos, ha reso omaggio all’artista definendolo “un architetto del suono di New York”, capace di trasformare il trombone in una voce del popolo e in un ponte tra i Caraibi e la metropoli statunitense.

Secondo Carlos, Colón non si limitò a cambiare la salsa, ma la ampliò, la politicizzò e la portò su palcoscenici dove prima non era mai arrivata. La salsa, dunque, non solo come intrattenimento ma anche come strumento di affermazione identitaria e manifesto culturale.

L’esatta causa del decesso non è stata indicata, ma l’annuncio della morte di Willie Colón è arrivato dopo notizie non confermate su un recente ricovero per complicazioni respiratorie.

Chi era Willie Colón

Nato il 28 aprile 1950 nel South Bronx (New York) da famiglia di origine portoricana, William Anthony Colón Román crebbe in un contesto segnato dalle tensioni sociali.

Fu la nonna Antonia, detta “Toña”, a trasmettergli l’identità culturale portoricana e la lingua spagnola, che i suoi genitori avevano progressivamente perso.

La sua formazione musicale iniziò in ambito scolastico con il flauto, poi con la tromba e infine con il trombone, strumento che divenne la sua firma. A 16 anni il primo album, “El Malo”, con Héctor Lavoe. Con lui, Colón contribuì a popolarizzare brani che sarebbero diventati classici del repertorio salsa e a portare nelle canzoni le cronache urbane delle comunità latine di New York.

Nel 1969 il brano “Che ché colé” segnò un momento chiave nell’espansione afro-caraibica della musica popolare in America latina, fondendo una canzone ghanese con ritmi di bomba portoricana. Negli anni successivi Colón sfidò le convenzioni, arrivando a inaugurare una fase di “salsa sinfonica” con la produzione del balletto “El baquiné de los angelitos negros” nel 1976.

Nel 1977 introdusse Rubén Blades nel mondo discografico con l’album “Metiendo mano”, dando avvio a un percorso di salsa più consapevole sul piano sociale e politico. Tra le collaborazioni più celebri figura quella con Celia Cruz, che contribuì ad ampliare ulteriormente la risonanza internazionale del suo lavoro.

La sua ultima esibizione in Italia risale al 2018, nell’ambito del Milano Latin Festival.

Premi e riconoscimenti

Nel corso della carriera, Colón ha pubblicato oltre 40 album, ottenendo 9 dischi d’oro e 5 di platino e vendendo più di 8 milioni di copie nel mondo. Fu candidato 8 volte ai Grammy nella categoria tropical e ricevette numerosi riconoscimenti, tra cui l’ingresso nella International Latin Music Hall of Fame nel 2000, un premio alla carriera dalla Latin Recording Academy nel 2004 e l’inclusione nella Latin Songwriters Hall of Fame nel 2019.

L’impegno politico

Di Colón si conosce anche l’attivismo politico per l’impegno nelle comunità latine di New York e per le sue prese di posizione. Colón trasformava le esperienze di marginalità urbana in narrazione musicale.