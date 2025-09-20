Mosca smentisce di aver violato lo spazio aereo dell'Estonia, per Trump i jet russi sono "un grosso problema"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dopo una giornata di tensioni sul fronte orientale dell’Europa, con l’Estonia che ha invocato l’articolo 4 della Nato, la Russia risponde a quanto accaduto: “Non abbiamo violato lo spazio aereo estone”, ha fatto sapere il ministero della Difesa. Secondo il Cremlino i tre caccia MiG-31 (intercettati da due F35 italiani, alzatisi in volo dopo l’allarme della Nato) hanno volato in conformità con le leggi internazionale senza violare confini di altri Stati. Anche Donald Trump ha commentato: “I jet russi potrebbero essere un grosso problema”.

La Russia sulla violazione dello spazio aereo

La risposta del Cremlino dunque non si è fatta attendere. La Russia ha spiegato che tre caccia russi MiG-31 hanno effettuato un volo programmato dalla Carelia alla regione di Kaliningrad.

Ma soprattutto il ministero della Difesa, citato dall’agenzia Tass, afferma che “non è stato violato lo spazio aereo dell’Estonia”.

“Il volo si è svolto in rigorosa conformità con le norme internazionali sull’utilizzo dello spazio aereo, senza violare i confini di altri Stati, fatto confermato dai mezzi di controllo oggettivo”, aggiungono i russi.

Un volo “sulle acque neutrali del Mar Baltico”

La spiegazione del Cremlino prosegue: “Il 19 settembre tre caccia russi MiG-31 hanno effettuato un trasferimento programmato dalla Carelia a un aeroporto nella regione di Kaliningrad”.

Durante il volo “gli aerei russi non si sono discostati dalla rotta aerea concordata e non hanno violato lo spazio aereo estone. Il percorso di volo si è svolto sopra le acque neutrali del Mar Baltico, a una distanza di oltre tre chilometri dall’isola di Vaindloo“, ha aggiunto il ministero.

La Russia, dunque, almeno in via ufficiale, smentisce violazioni dello spazio aereo e provocazioni sul fronte orientale dell’Europa. Eppure la giornata del 19 settembre è stata carica di tensione, tra allarmi Nato, intercettazioni, e invocazione dell’articolo 4

Cosa è successo in Estonia

La portavoce della Nato, Allison Hart, aveva infatti detto chiaramente che tre jet russi avevano violato lo spazio aereo estone: i caccia russi, dei Mig-31, sono entrati senza autorizzazione e sono rimasti nei cielo estoni per quasi dodici minuti.

Dopo la segnalazione dei sistemi radar della Nato (che avevano rilevato la presenza dei caccia russi nei cieli dell’Alleanza), sono stati due F35 italiani ad alzarsi in volo per intercettarli.

La Hart ha parlato di “comportamento sconsiderato” da parte del Cremlino, e anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non ha usato giri di parole definendo quella di Mosca “una provocazione”.

E la reazione dell’Estonia non si è fatta attendere: “Una simile violazione è totalmente inaccettabile”, ha scritto su X il premier Kristen Michal, arrivato a invocare l’articolo 4 della Nato.

Trump: “Jet russi sono un grosso problema”

Sulla questione è intervenuto Donald Trump, che già qualche ora prima, in merito alla guerra in Ucraina, si detto “deluso” dal comportamento di Vladimir Putin.

Parlando nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti di essere a conoscenza delle segnalazioni dell’incursione dei jet russi in Estonia e che presto verrà informato nel dettaglio dai suoi collaboratori.

“Non mi piace”, ha detto il presidente, aggiungendo: “Non mi piace quando succede. Potrebbe essere un grosso problema, ma ve lo farò sapere più tardi. Mi informeranno più tardi”, ha aggiunto il tycoon.