Mossa della Cina alle sanzioni alla Russia, tensione Putin-Xi Jinping dopo lo stop agli acquisti sul petrolio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Cina ha deciso una mossa che cambia i rapporti amichevoli con il vicino Putin: la sospensione degli acquisti di petrolio russo. Anche l’India vuole diminuire l’importazione di greggio. Dietro il cambio di rotta c’è l’adeguamento alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che hanno portato il petrolio a +5%. Accade alla vigilia del viaggio di Trump in Asia. Dal portavoce cinese arriva però l’opposizione alle sanzioni che “non si basano sul diritto internazionale”.

Sanzioni USA spingono la Cina contro la Russia

Trump alza la voce contro la Russia e impone sanzioni sul petrolio, colpendo i principali fornitori Rosneft e Lukoil. I prezzi del greggio sono così aumentati di quasi il 5%. Le sanzioni hanno spinto Cina e India a cercare nuovi fornitori per evitare l’esclusione dal sistema bancario occidentale.

La Cina, infatti, non ha potuto far altro che sospendere gli acquisti di petrolio russo, mentre le raffinerie indiane hanno ridotto di molto le importazioni. Secondo gli economisti, e numeri alla mano, il calo della domanda di petrolio russo da parte dei due maggiori clienti metterà alla prova l’economia del Paese.

IPA Putin in visita in Cina

Ma le sanzioni avranno un impatto mondiale, con un aumento del prezzo del petrolio per tutti. L’unico che ritiene di non subirne le conseguenze è proprio Putin, eppure la metà dei barili al giorno di greggio esportati dalla Russia è destinata al mercato asiatico dopo il blocco occidentale.

La risposta dei mercati

I mercati sono in rialzo grazie all’allentamento delle tensioni commerciali, nonostante la frenata dei prezzi del petrolio. Le Borse asiatiche non mostrano cedimenti, sostenute dal comparto tecnologico e dall’annuncio del viaggio di Donald Trump nel continente, in particolare per l’incontro con Xi Jinping.

Trump visiterà Malesia, Giappone, Corea del Sud e Cina, e i mercati attendono gli esiti di questi incontri. “La conferma del vertice tra Trump e Xi rappresenta un fattore chiaramente positivo per il sentiment dei mercati, che è stato molto altalenante sul fronte commerciale”, ha commentato Zachary Hill di Horizon Investments.

Asset russi: prudenza per le ritorsioni

L’Europa, invece, è concentrata sul tema degli asset russi. Dopo l’invasione dell’Ucraina, l’UE ha bloccato 300 miliardi di asset della Federazione Russa: 210 si trovano nella banca belga Euroclear.

Si tratta di titoli di Stato, alcuni scaduti, che ora valgono quasi 180 miliardi di euro, a cui si sono aggiunti incassi derivanti dalle cedole. La Russia non può utilizzarli a causa delle sanzioni. Da qui l’idea di usare questi fondi per finanziare l’Ucraina.

L’ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, parla di “furto del secolo”; la BCE teme cause legali, poiché un domani la Russia potrebbe rivendicare quei soldi, e il premier belga cerca di frenare per evitare le “ritorsioni eterne” annunciate da Mosca. Da una parte la Commissione sembra insistere, dall’altra si cercano soluzioni più moderate e ponderate.