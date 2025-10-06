"Mossad a Udine per la partita Italia - Israele", ma il Dipartimento di sicurezza smentisce AVS

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Viminale ha smentito la presenza del Mossad a Udine per la partita di calcio fra Italia e Israele, dopo le notizie su un presunto piano di scorta e sicurezza segreta per la nazionale ospite. La vicenda aveva acceso la polemica politica, con accuse al governo da parte di Avs di aver ceduto sovranità, e richieste di chiarimenti.

La verità sul Mossad a Udine per la partita

La smentita arrivata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stata riportata dall’AGI. La voce riguardava la presenza di agenti del Mossad a Udine per la partita Italia–Israele del 14 ottobre, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026.

Nessun servizio d’intelligence straniero opererà quindi in Friuli, contrariamente a quanto diffuso inizialmente da alcune testate. Un’ipotesi che aveva fatto in tempo però a infiammare lo scontro politico, con critiche dure al governo da parte di Avs.

Getty David Barnea, numero uno di Assad

I rischi della gara fra Italia e Israele

Secondo le prime indiscrezioni, da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarebbe arrivato l’avallo alla presenza di una squadra dei servizi segreti israeliani, che avrebbe dovuto collaborare con le forze dell’ordine italiane in concomitanza dell’evento.

Sullo sfondo, le manifestazioni pro Palestina previste in città che dovrebbero portare molte più presenze a Udine rispetto a quanto accadde lo scorso anno, per la gara di Nations League (circa 3000 partecipanti).

La collaborazione con il Mossad, secondo quanto riportato da UdineToday, non sarebbe stata una novità. Già il 24 settembre una squadra del Mossad aveva assistito le forze italiane durante la visita dell’ex premier israeliano Olmert, e in passato il ministero aveva garantito protezione a militari israeliani in vacanza nelle Marche e in Sardegna.

L’attacco di Avs al governo

La presunta autorizzazione al Mossad per la partita aveva scatenato dure reazioni. Andrea Di Lenardo, capogruppo Avs Possibile in consiglio a Udine, aveva chiesto chiarezza: “È inconcepibile che l’Italia autorizzi un esercito che sta commettendo un genocidio e vari altri crimini di guerra a operare nel nostro Paese” aveva affermato. “Il governo e le istituzioni italiane interrompano la complicità con Israele”.

Anche il deputato Marco Grimaldi (Avs) aveva parlato di scelta “politicamente irresponsabile” e “istituzionalmente inconcepibile”, accusando il Governo Meloni di “appaltare” la gestione dell’ordine pubblico a un apparato straniero.

“Autorizzare il Mossad a operare sul nostro territorio è una scelta che calpesta il diritto internazionale e la dignità della nostra democrazia” aveva puntualizzato. “La sicurezza dei cittadini italiani non può essere affidata a chi è accusato di genocidio”.

Cos’è il Mossad e di cosa si occupa

L’Istituto per l’intelligence e i Servizi Speciali, meglio noto come Mossad, rappresenta l’apparato di intelligence di Israele, con competenze primariamente extra-territoriali, messe in campo a partire dalla sua fondazione avvenuta nel 1949.

Ricevendo direttive dal Primo Ministro, il Mossad esercita come funzione principale quella di controspionaggio e spionaggio in ambito globale, mentre la sicurezza nazionale è affidata allo Shin Bet.

I suoi obiettivi includono la raccolta di dati cruciali per la sicurezza, la neutralizzazione di minacce terroristiche su scala mondiale, la tutela delle comunità ebraiche all’estero e l’attuazione di azioni segrete e rischiose, come l’individuazione e il prelievo di personalità ostili.