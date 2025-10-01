Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

21 opere d’arte sono state sequestrate dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma nella mattinata di oggi a Parma. I militari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari di Roma, su richiesta della Procura, dopo che una mostra in corso nella città emiliana esponeva opere ritenute false e attribuite illecitamente a Salvador Dalì.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento si è svolto nelle prime ore della mattina, quando i militari del Nucleo TPC di Roma hanno raggiunto Parma per eseguire il provvedimento di sequestro. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, in particolare dal dipartimento Criminalità diffusa e grave, che ha seguito da vicino le indagini sulle presunte opere contraffatte.

Le opere sequestrate e la mostra sotto accusa

Nel dettaglio, sono state sequestrate 21 opere tra arazzi, disegni, incisioni e oggettistica varia, tutte attribuite falsamente al celebre artista spagnolo Salvador Dalì. Questi lavori erano stati messi in mostra in una esposizione attualmente in corso a Parma. Le indagini hanno preso avvio dopo che i Carabinieri del Nucleo TPC di Roma avevano riscontrato alcune anomalie nelle opere, già notate in precedenza durante una mostra con lo stesso titolo presso un noto museo della capitale.

L’origine delle indagini: la segnalazione della Fundaciòn Gala – Salvador Dalì

L’inchiesta ha avuto origine dalla segnalazione della “Fundaciòn Gala – Salvador Dalì”, l’ente spagnolo che tutela la proprietà intellettuale dell’artista a livello internazionale. La fondazione aveva evidenziato elementi critici sull’autenticità delle opere esposte, sollevando dubbi che hanno portato all’avvio degli approfondimenti investigativi da parte della Procura di Roma e dei Carabinieri specializzati nella tutela del patrimonio culturale.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Le evidenze raccolte dagli investigatori riguardano la fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla normativa vigente, per i fatti contestati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Gli accertamenti proseguiranno per stabilire eventuali responsabilità e chiarire la provenienza delle opere sequestrate.

Il ruolo della Procura e dei Carabinieri TPC

La Procura della Repubblica di Roma ha coordinato tutte le fasi dell’indagine, affidando al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale il compito di verificare l’autenticità delle opere e di intervenire tempestivamente per impedire la diffusione di falsi nel mercato dell’arte. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati contro il patrimonio artistico e culturale italiano.

La mostra di Parma e il rischio per i collezionisti

La mostra oggetto dell’intervento si svolgeva in una delle principali sedi espositive di Parma. L’esposizione delle opere false avrebbe potuto trarre in inganno collezionisti e appassionati d’arte, con possibili danni economici e reputazionali per il settore. L’azione dei Carabinieri ha permesso di bloccare la circolazione delle opere sospette e di avviare le verifiche necessarie per accertarne la reale origine.

Il valore della tutela del patrimonio culturale

Questa operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella salvaguardia del patrimonio culturale nazionale e internazionale. La collaborazione tra enti italiani e stranieri, come la Fundaciòn Gala – Salvador Dalì, si rivela fondamentale per contrastare il fenomeno della contraffazione e garantire la trasparenza nel mercato dell’arte.

Prossimi sviluppi

Le indagini proseguiranno nei prossimi mesi per identificare eventuali responsabili e ricostruire la filiera che ha portato alla realizzazione e all’esposizione delle opere false. Gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi e nuovi sequestri, mentre resta alta l’attenzione delle autorità su casi analoghi in altre città italiane.

