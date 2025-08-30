Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Falsificazione di documenti e tentativo di eludere i controlli sono le accuse rivolte a un uomo di 41 anni fermato dalla Polizia di Stato a Monza nella serata del 29 agosto 2025. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dopo essere stato coinvolto in una lite tra automobilisti e aver presentato una denuncia di smarrimento della patente risultata alterata.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Monviso 18, dove le Volanti della Questura di Monza sono intervenute a seguito di una segnalazione per una lite tra due conducenti di autoveicoli. La centrale operativa ha inviato gli agenti sul posto per riportare la calma e verificare quanto stava accadendo.

L’intervento delle Volanti e la fuga del conducente

Giunti sul luogo indicato, i poliziotti hanno notato che il conducente di un furgone bianco si stava rapidamente allontanando dalla scena. Gli agenti hanno quindi deciso di seguirlo e, dopo aver percorso alcuni chilometri, sono riusciti a fermarlo per procedere con i controlli di rito.

Il controllo dei documenti e i primi sospetti

Durante la verifica, gli agenti hanno richiesto al conducente di mostrare la carta di circolazione e la patente di guida. L’uomo ha esibito una denuncia di smarrimento della patente, formalizzata nel luglio 2025. Tuttavia, l’atteggiamento sospetto e alcune incongruenze nei documenti hanno spinto i poliziotti ad approfondire le verifiche.

La scoperta della falsificazione

Gli agenti della Questura di Monza hanno scoperto che il soggetto era già destinatario di un provvedimento di ritiro della patente, emesso in una data antecedente rispetto alla denuncia di smarrimento presentata. Tale circostanza ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno deciso di contattare l’ufficio di Polizia che aveva ricevuto la denuncia dell’uomo.

La conferma della manomissione dei documenti

Dal confronto tra i dati in possesso e quelli forniti dal conducente, è emerso che i documenti identificativi erano stati modificati. In particolare, la denuncia di smarrimento risultava alterata, compromettendo così la genuinità dell’atto pubblico. L’uomo avrebbe quindi tentato di indurre in errore gli agenti durante il controllo, presentando un documento non autentico.

Il profilo dell’indagato

L’automobilista fermato è un cittadino italiano nato nel 1984 e residente in provincia di Monza. Dalle verifiche è emerso che l’uomo aveva già precedenti penali per reati contro il patrimonio e per violazioni del codice della strada. La sua posizione si è ulteriormente aggravata a seguito di quanto accertato dagli agenti.

La denuncia per falsità materiale

Alla luce dei fatti, il conducente è stato denunciato per il reato di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza dei controlli sul territorio e la necessità di verificare con attenzione la documentazione presentata dagli automobilisti, soprattutto in presenza di comportamenti sospetti.

Le conseguenze dell’episodio

L’episodio mette in evidenza i rischi legati alla falsificazione di documenti e all’utilizzo di atti pubblici alterati per eludere i controlli delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato invita i cittadini a rispettare le norme e a non ricorrere a stratagemmi illegali che possono comportare gravi conseguenze penali.

Il ruolo della Polizia di Stato nei controlli stradali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di controllo del territorio rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti illeciti. L’episodio di Monza conferma l’efficacia delle verifiche svolte dagli agenti e la necessità di mantenere alta l’attenzione su episodi di questo tipo.

