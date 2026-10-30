Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato denunciato per falsità materiale dopo che è stato trovato con una carta d’identità priva di microchip. Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, durante un servizio della Squadra Volanti. Negli ultimi mesi, i casi di documenti d’identità manomessi stanno aumentando, come segnalato dalle forze dell’ordine.

Carta d’identità senza microchip a Casale Monferrato: uomo denunciato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno fermato tre persone che si trovavano a piedi. Durante la verifica dei documenti, hanno notato che una delle carte d’identità esibite era senza il microchip, componente integrato nel documento e necessario per le funzioni di identificazione e autenticazione digitale.

Il titolare ha riferito che il dispositivo si era staccato accidentalmente. Gli operatori, tuttavia, hanno rilevato che l’asportazione era stata eseguita con grande precisione, circostanza che ha fatto ritenere volontaria l’alterazione. L’uomo, già gravato da diversi precedenti, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per i rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti è stato denunciato; la carta d’identità è stata sequestrata.

I possibili utilizzi dei componenti

La Polizia ha ricordato che una possibile finalità di simili manomissioni è recuperare il componente elettronico per riutilizzarlo illecitamente nella realizzazione di documenti alterati o per tentare di aggirare i sistemi di identificazione.

IPA