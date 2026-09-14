Mostra la pistola sui social, i Carabinieri perquisiscono la casa di un 20enne a Lugo e trovano la droga

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È di un arresto e numerosi sequestri il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Lugo, dove un giovane di 20 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni e detenzione di arma clandestina. L’intervento è stato reso possibile grazie all’analisi di un video pubblicato su una piattaforma social, che ha permesso ai militari di individuare il presunto responsabile e procedere con la perquisizione.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato eseguito dai militari della Stazione di San Lorenzo di Lugo, con il supporto dei colleghi della Stazione CC di Conselice. L’azione si è svolta dopo che i Carabinieri hanno individuato un video, diffuso su una nota piattaforma social, in cui un giovane si riprendeva mentre maneggiava un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione.

Il video sui social e l’identificazione del sospetto

L’indagine ha preso avvio quando i militari hanno notato il filmato in cui il protagonista, poi identificato come un residente di 20 anni di Lugo, mostrava con disinvoltura un’arma da fuoco. L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata proprio su questo elemento, che ha fatto scattare ulteriori accertamenti per risalire all’identità del giovane.

La perquisizione e il sequestro

Una volta identificato il soggetto, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti circa 30 grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa in 12 dosi, oltre alla pistola mostrata nel video e a 56 cartucce calibro 22. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro.

L’arma clandestina: una pistola giocattolo modificata

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che l’arma sequestrata era originariamente una pistola giocattolo. Tuttavia, attraverso la rimozione del tappo rosso, l’eliminazione dell’ostruzione della canna e la lavorazione del tamburo, la pistola era stata trasformata in un’arma in grado di incamerare e sparare cartucce vere, detenute senza alcun titolo.

Le accuse e la misura cautelare

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni e detenzione di arma clandestina. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

IPA