Moto di Valentino Rossi e Marquez sequestrate all'ex atleta James Wedding, tra i 10 latitanti più ricercati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La polizia messicana, in collaborazione con le autorità canadesi, l’FBI e il dipartimento di polizia di Los Angeles, ha sequestrato una vasta collezione di moto riconducibile all’ex atleta di snowboard Ryan James Wedding, criminale inserito nella lista dei 10 latitanti più ricercati negli Stati Uniti d’America perché accusato di traffico internazionale di droga, riciclaggio di denaro, associazione per delinquere e omicidio. Nella collezione spiccano motociclette di Valentino Rossi, Andrea Iannone, Loris Capirossi, Marc Marquez e Jorge Lorenzo.

Il sequestro della collezione di moto ai danni di James Wedding

La gigantesca operazione ha portato gli agenti a eseguire diversi mandati di perquisizione su beni riconducibili all’ex snowboarder olimpico Ryan James Wedding, per un valore complessivo che si aggira attorno ai 40 milioni di dollari (poco più di 34 milioni di euro).

Le immagini della collezione di motociclette (circa una cinquantina) sono state diffuse sui social network dall’account ufficiale dell’FBI di Los Angeles. Tra le moto ci sono anche quelle di alcuni sportivi italiani, come Valentino Rossi, Loris Capirossi e Andrea Iannone, ma anche degli spagnoli Jorge Lorenzo e Marc Marquez.

Chi è Ryan James Wedding, da sportivo a latitante

Ryan James Wedding, 44 anni, è un ex snowboarder canadese che ha preso parte ai Giochi Olimpici invernali di Salt Lake City nel 2002, classificandosi al 24° posto nello slalom gigante parallelo.

L’FBI lo ha inserito tra i 10 latitanti più ricercati al mondo: è accusato di traffico internazionale di droga, riciclaggio di denaro, associazione per delinquere e omicidio.

La taglia per la cattura di Ryan James Wedding

Nel post social in cui l’account ufficiale dell’FBI di Los Angeles ha comunicato il maxi sequestro di beni riconducibili a Ryan James Wedding è stata inserita anche una nota sulla taglia fissata per la cattura dell’ex atleta olimpico, che ora è tra i 10 latitanti più ricercati negli Usa.

L’FBI ha offerto una ricompensa fino a 15 milioni di dollari (al cambio attuale, pari a quasi 13 milioni di euro) a chiunque sia in grado di fornire informazioni preziose per il suo arresto e la sua condanna.

Tra i soprannomi con cui è noto Ryan James Wedding ci sono “Gigante”, “Nemico pubblico” e “Il capo”.