Moto si schianta su un'ambulanza a Piacenza, 22enne morto dopo il violento scontro: conducente sotto choc

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Tragedia a Piacenza: il 22enne Paolo Joithj Donadio, nato a Lodi, è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un’ambulanza della Croce Bianca. Vani i tentativi di rianimazione: il giovane è deceduto all’arrivo in ospedale. Sequestrati i mezzi, indaga la Polizia Locale.

Scontro fra moto e ambulanza, morto

L’episodio si è verificato lungo via Emilia Parmense, a Piacenza. La vittima è un ragazzo di 22 anni, Paolo Joithj Donadio, originario di Lodi e studente universitario. Ha perso la vita in un violentissimo scontro tra la sua moto Yamaha R1 e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca.

L’impatto è avvenuto poco prima delle 16.30, all’altezza del quartiere San Lazzaro, proprio davanti alla sede dell’associazione di soccorso.

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La dinamica dell’incidente

Il mezzo sanitario era appena uscito dal cortile della Croce Bianca e stava per immettersi in strada in direzione del centro città quando è sopraggiunto il giovane, diretto verso la periferia.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il ragazzo avrebbe superato un’automobile che si era già fermata per dare precedenza al mezzo di soccorso in uscita, andando a colpire in pieno la fiancata dell’ambulanza.

I soccorsi disperati

Le conseguenze sono state immediate e drammatiche. Donadio è finito a terra in condizioni disperate, in arresto cardio-respiratorio.

A prestare i primi soccorsi è stato lo stesso equipaggio della Croce Bianca coinvolto nell’incidente, raggiunto pochi istanti dopo da due ambulanze della Croce Rossa e dall’auto medica inviate dalla Centrale operativa 118 Emilia-Ovest di Parma.

I sanitari hanno tentato a lungo la rianimazione, ricorrendo anche al Lucas, il dispositivo meccanico automatico usato per il massaggio cardiaco esterno nei casi più critici. Il ragazzo è stato poi trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto, ma per lui non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno constatato il decesso pochi minuti dopo l’arrivo.

Le indagini

Sotto shock l’autista dell’ambulanza della Croce Bianca, rimasto coinvolto nello scontro senza però riportare conseguenze fisiche gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Piacenza, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Sia la moto sia l’ambulanza sono stati posti sotto sequestro e non si esclude che la Procura disponga l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

Durante le operazioni di soccorso e fino alla rimozione dei veicoli, il traffico su via Emilia Parmense è stato deviato su percorsi alternativi.