Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rubavano motocicli a Milano e li depositavano in un capannone a Guardamiglio, in provincia di Lodi: tre persone sono state denunciate e 19 mezzi sequestrati a seguito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. L’indagine è stata resa possibile grazie al segnale di un dispositivo di geolocalizzazione installato su uno dei mezzi sottratti.

Le indagini e la scoperta del deposito a Guardamiglio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo alcune denunce di furto di motocicli avvenuti nei giorni scorsi a Milano. Gli investigatori del Commissariato di P.S. “Greco-Turro” hanno seguito le tracce lasciate da un dispositivo di geolocalizzazione, che ha indirizzato le ricerche verso il basso Lodigiano, precisamente nell’area industriale di Guardamiglio.

L’operazione di sequestro

Nei giorni scorsi, gli agenti hanno eseguito un decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dall’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, è stato predisposto un servizio di osservazione e controllo dell’area interessata, per monitorare eventuali movimenti sospetti e garantire la sicurezza dell’operazione.

L’accesso a uno dei capannoni dell’area industriale ha permesso di rinvenire numerosi motocicli nascosti e avvolti in materiale plastico. I successivi accertamenti sui numeri di telaio hanno confermato che tutti i 19 veicoli erano stati denunciati come rubati in diverse località della Lombardia nei giorni precedenti. Molti dei mezzi sono stati trovati privi di targhe, parzialmente smontati o danneggiati, a testimonianza della volontà di ostacolare l’identificazione e la restituzione ai legittimi proprietari.

I denunciati e le ipotesi di reato

Al termine delle attività, sono stati denunciati in stato di libertà un cittadino senegalese di 61 anni, una cittadina senegalese di 40 anni e un cittadino italiano di 18 anni. Le accuse, a vario titolo, riguardano ipotesi di ricettazione e altri reati connessi alla gestione e occultamento dei veicoli rubati.

I motocicli sequestrati sono stati affidati a un deposito giudiziario, in attesa delle procedure di restituzione. Gli agenti del Commissariato di via Perotti si occuperanno di contattare i rispettivi proprietari, seguendo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, per consentire il recupero dei mezzi sottratti.

Il contesto territoriale e la collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione si è svolta tra Milano e la provincia di Lodi, coinvolgendo diverse località della Lombardia. La collaborazione tra la Polizia di Stato e la Procura della Repubblica di Milano ha consentito di coordinare efficacemente le indagini e di intervenire tempestivamente per recuperare i veicoli rubati e individuare i responsabili.

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