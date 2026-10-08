Motocicli rubati a Milano nascosti in un capannone a Guardamiglio, la scoperta grazie al GPS: 19 sequestri
Tre persone denunciate e 19 motocicli rubati sequestrati a Guardamiglio: la Polizia ha agito grazie a un dispositivo di geolocalizzazione.
Rubavano motocicli a Milano e li depositavano in un capannone a Guardamiglio, in provincia di Lodi: tre persone sono state denunciate e 19 mezzi sequestrati a seguito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. L’indagine è stata resa possibile grazie al segnale di un dispositivo di geolocalizzazione installato su uno dei mezzi sottratti.
- Le indagini e la scoperta del deposito a Guardamiglio
- L'operazione di sequestro
- I denunciati e le ipotesi di reato
- Il contesto territoriale e la collaborazione tra le forze dell'ordine
Le indagini e la scoperta del deposito a Guardamiglio
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo alcune denunce di furto di motocicli avvenuti nei giorni scorsi a Milano. Gli investigatori del Commissariato di P.S. “Greco-Turro” hanno seguito le tracce lasciate da un dispositivo di geolocalizzazione, che ha indirizzato le ricerche verso il basso Lodigiano, precisamente nell’area industriale di Guardamiglio.
L’operazione di sequestro
Nei giorni scorsi, gli agenti hanno eseguito un decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dall’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, è stato predisposto un servizio di osservazione e controllo dell’area interessata, per monitorare eventuali movimenti sospetti e garantire la sicurezza dell’operazione.
L’accesso a uno dei capannoni dell’area industriale ha permesso di rinvenire numerosi motocicli nascosti e avvolti in materiale plastico. I successivi accertamenti sui numeri di telaio hanno confermato che tutti i 19 veicoli erano stati denunciati come rubati in diverse località della Lombardia nei giorni precedenti. Molti dei mezzi sono stati trovati privi di targhe, parzialmente smontati o danneggiati, a testimonianza della volontà di ostacolare l’identificazione e la restituzione ai legittimi proprietari.
I denunciati e le ipotesi di reato
Al termine delle attività, sono stati denunciati in stato di libertà un cittadino senegalese di 61 anni, una cittadina senegalese di 40 anni e un cittadino italiano di 18 anni. Le accuse, a vario titolo, riguardano ipotesi di ricettazione e altri reati connessi alla gestione e occultamento dei veicoli rubati.
I motocicli sequestrati sono stati affidati a un deposito giudiziario, in attesa delle procedure di restituzione. Gli agenti del Commissariato di via Perotti si occuperanno di contattare i rispettivi proprietari, seguendo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, per consentire il recupero dei mezzi sottratti.
Il contesto territoriale e la collaborazione tra le forze dell’ordine
L’operazione si è svolta tra Milano e la provincia di Lodi, coinvolgendo diverse località della Lombardia. La collaborazione tra la Polizia di Stato e la Procura della Repubblica di Milano ha consentito di coordinare efficacemente le indagini e di intervenire tempestivamente per recuperare i veicoli rubati e individuare i responsabili.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.