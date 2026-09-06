Motociclista 19enne morto in Val Taleggio, è precipitato nella zona degli Orridi davanti ai genitori

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ennesima scia di sangue sulle strade italiane: domenica 6 settembre si è verificato un grave incidente lungo la strada provinciale 25, in Val Taleggio, nel comune omonimo. Un motociclista milanese di 19 anni è rimasto coinvolto in una drammatica caduta nella zona degli Orridi, gola lunga circa 3 km scavata dal torrente Enna nel suo tratto finale. Il ragazzo è morto dopo essere precipitato per circa dieci metri, finendo nel torrente.

Val Taleggio, incidente in moto: morto un 19enne, è caduto in zona Orridi

I soccorsi, come riferisce L’Eco di Bergamo, non appena è stato lanciato l’allarme, si sono immediatamente precipitati sul posto. Fin da subito si è capito che le condizioni del 19enne erano gravi. Il giovane è deceduto sul posto, poco dopo l’arrivo dei sanitari.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 16. La vittima era un universitario residente a Milano città. Viveva con la sua famiglia.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Domenica 6 settembre era andato con la sua Ktm Duke in Val Taleggio. A un certo punto ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada nella zona degli Orridi. Dopo una caduta di una decina di metri, la sua corsa è finita nel modo più drammatico.

La tragedia davanti agli occhi dei genitori

Con lui c’era un gruppo di motociclisti del Moto Club di Bresso, tra cui suo padre e sua madre, che hanno assistito alla funesta scena senza poter fare nulla per salvare il figlio.

L’incidente è avvenuto mentre il gruppo di centauri scendeva dalla Val Taleggio verso San Giovanni Bianco, all’altezza di un tornante su un ponte, poco dopo il Ponte del Becco.

Tra l’altro, come riporta Il Corriere della Sera, in quel tratto di strada i cellulari spesso non hanno campo. Per questo, l’allarme è stato lanciato solo dopo che qualcuno del Moto Club di Bresso ha raggiunto un’area dove era possibile effettuare chiamate.

Già arrivato il nullaosta per la sepoltura

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, un mezzo di soccorso avanzato, un’ambulanza della Croce Rossa e le squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della Valle Brembana.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Zogno. Il pm di turno ha già dato il nullaosta per la sepoltura del giovane visto che non c’è alcun dubbio sulla dinamica dell’incidente.