Motociclista colpito da un fulmine in Salento, Marco Zampilli morto folgorato e sbalzato dalla moto

Tragedia in Salento. Un motociclista è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva la statale 275 tra Nociglia e Surano, in provincia di Lecce, mentre sulla zona imperversava un temporale. La scarica è stata talmente imponente che l’uomo, di appena 42 anni, è stato sbalzato dal mezzo rovinando sull’asfalto. Si chiamava Marco Zampilli ed era originario di Roma.

Una tragedia ha colpito il Basso Salento nel primo pomeriggio di lunedì 18 agosto. Un centauro di 42 anni, Marco Zampilli, originario di Roma ma in vacanza nel Leccese, stava percorrendo la statale 275 quando improvvisamente è stato colpito da un fulmine all’altezza di Nociglia. Lo riporta Repubblica.

Sul territorio era in corso un violento temporale. Secondo Ansa il fulmine lo avrebbe sbalzato dalla moto e il 42enne sarebbe rovinato sull’asfalto.

Un motociclista di 42 anni, Marco Zampilli, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva la strada statale 275 all'altezza di Nociglia, nel Salento

Secondo le indiscrezioni Zampilli sarebbe morto sul colpo. A giudicare dalle bruciature presenti sul corpo, il fulmine avrebbe colpito il 42enne sulla schiena.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118, un’operazione complicata dal fatto che la strada in cui si è consumata la tragedia è a scorrimento veloce. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Maglie si sono soffermati sul luogo del dramma per gli opportuni rilievi.

I soccorsi

Come ricostruisce Fanpage a chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena i quali, fermato il loro veicolo, avrebbero tentato di rianimarlo.

Repubblica aggiunge che la morte di Marco Zampilli è sopraggiunta a poca distanza da una lapide commemorativa per un uomo che alcuni anni prima è scomparso a seguito di un incidente analogo, anch’egli colpito da un fulmine mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Dal Teramano al Salento: due incidenti in poche ore

La morte di Marco Zampilli ha avuto luogo appena 24 ore dopo l’accaduto nel Teramano, in località Coppo A Crognaleto. Un ragazzino di 15 anni è stato colpito da un fulmine domenica 17 agosto mentre passeggiava insieme al padre nei pressi del Lago di Campotosto.

La tempesta ha colto entrambi di sorpresa e il ragazzo, improvvisamente, si è accasciato al suolo. Il 15enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Salvatore dell’Aquila, dove è arrivato con gravi ustioni e privo di sensi. Per il momento le sue condizioni restano gravissime.