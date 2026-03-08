Motociclista di 19 anni si schianta con la moto contro un palo a Ottavia (Roma), morto sul colpo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dramma nella notte a Ottavia, zona di Roma dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con la moto. Stando alle prime ricostruzione, il ragazzo si sarebbe schiantato contro un palo per cause ancora da chiarire. Nulla da fare per lui, i medici lo hanno dichiarato morto sul posto. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente in moto a Ottavia (Roma), morto un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo a Roma, nella zona di Ottavia. Lo schianto è avvenuto intorno alla mezzanotte in viale Giardino di Ottavia, alla periferia nord-ovest della città, dove sono intervenute le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

Secondo la prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo. Al momento, la moto risulta l’unico veicolo coinvolto.

La dinamica resta comunque in fase di accertamento: i rilievi sul posto sono stati avviati per chiarire con precisione cosa abbia portato alla perdita di controllo e se vi siano state circostanze esterne che possano aver influito sullo schianto.

L’arrivo dei soccorsi

Dopo l’incidente sono scattati i soccorsi del 118. L’intervento del personale medico è stato immediato, ma per il 19enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Sul posto, oltre ai soccorritori, hanno operato gli agenti della Polizia Locale per mettere in sicurezza l’area e svolgere gli accertamenti. Le attività di rilievo proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per chiarire eventuali elementi utili a stabilire le cause del sinistro.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento. Le verifiche punteranno ora a definire traiettoria, velocità e condizioni del tratto stradale.

I decessi nel fine settimana secondo ASAPS e la quota di incidenti senza altri veicoli coinvolti

L’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) ha diffuso un riepilogo relativo al primo fine settimana di marzo, tra venerdì 27 febbraio e domenica 1° marzo 2026, periodo nel quale, secondo l’associazione, sulle strade italiane si sono registrate 24 vittime, in aumento rispetto al fine settimana precedente (15).

Nel dettaglio, ASAPS indica 9 automobilisti, 6 motociclisti, 4 pedoni, 3 ciclisti e 2 passeggeri di tram tra le vittime.

Nello stesso riepilogo si segnala che in 5 incidenti mortali la causa è stata la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi.