Motore dell'aereo di Malta Air si spegne in volo, era partito da Cracovia verso Bergamo: colpa di una visiera

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paura su un aereo di Malta Air decollato da Cracovia e diretto all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo. Uno dei motori del mezzo, dopo che il volo ha raggiunto 8 mila metri di quota subito dopo il decollo, si è spento. A causare l’emergenza sarebbe stato uno strambo intoppo che ha riguardato la visiera che protegge i piloti dai raggi solari. L’oggetto si sarebbe staccato dal parabrezza e sarebbe finito sui comandi dell’aereo, innescando l’incidente. Grande paura a bordo, ma fortunatamente nessuno si è fatto male prima che la situazione tornasse sotto controllo.

Aereo di Malta Air, il motore si spegne nel volo Cracovia – Bergamo

La visiera posta a protezione dei piloti, per cause ancora da chiarire, si è staccata dal parabrezza su cui era agganciata ed è piombata sui comandi dell’aereo.

Uno dei due motori si è spento. Il velivolo ha iniziato a perdere quota, arrivando a 3 mila metri dal suolo. Nel frattempo i piloti hanno lanciato un messaggio PAN PAN che serve a segnalare una situazione inusuale di non poco conto, ma ancora sotto controllo.

ANSA Un aereo della compagnia Malta Air

Alla fine, chi era alla guida dell’aereo è riuscito a riaccendere il motore e il peggio è stato evitato. L’emergenza si è verificata lo scorso 8 dicembre 2025. A causa dell’incidente, il volo ha fatto registrare un ritardo di oltre un’ora.

Dopo l’incidente il velivolo è rimasto fermo 50 ore

Come riferisce il quotidiano La Repubblica, la compagnia maltese, di proprietà di Ryanair, dopo quanto accaduto nel volo da Cracovia a Bergamo, ha deciso di tenere a terra il velivolo per 50 ore. Il mezzo è stato nuovamente impiegato il 10 dicembre, sulla rotta che va dalla città orobica a Bologna.

Le indagini e le ipotesi

Si sta cercando di capire che cosa sia esattamente accaduto nella cabina. La Commissione statale polacca che indaga sulle emergenze aeree ha stilato un rapporto preliminare in cui fa riferimento genericamente a un impatto “dell’oscurante parasole con la leva di avviamento del motore”.

La leva del carburante, vale a dire l’apparecchio che avvia il motore e che il parasole avrebbe colpito, è realizzata e pensata per evitare intoppi.

Il motore si spegne se viene bloccato il flusso del carburante. Ciò avviene se viene sollevata la leva verso l’alto e se la stessa leva viene spinta indietro. Un impatto accidentale non dovrebbe essere in grado di azionare la leva e di mandare in tilt il motore.

Si stanno svolgendo una serie di indagini e rilievi per capire se il dispositivo fosse difettoso, se ci sia stata una distrazione dei piloti oppure se lo spegnimento del motore sia avvenuto per un incidente imprevedibile.