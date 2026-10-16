Motorini nella palestra appena rinnovata della scuola occupata a Napoli, giri tra applausi e clacson
Occupazione al liceo Rossini: motorini in palestra tra applausi e video virali, un evento senza precedenti.
Un video di pochi secondi, rilanciato sui social dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, mostra due motorini dentro la palestra dell’istituto Rossini di Napoli, occupato dagli studenti. In sella ci sono 4 ragazzi, tutti senza casco, che suonano il clacson e fanno una specie di giro d’onore tra gli applausi e i cori dei presenti, molti dei quali riprendono la scena con il telefono. Secondo le testate locali, la palestra era stata rinnovata e riconsegnata alla scuola da poco, e durante l’occupazione sono stati svuotati anche alcuni estintori. “Questi selvaggi danneggiano la protesta civile e sentita di decine di migliaia di ragazzi e ragazze. Vanno isolati”, ha commentato Borrelli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.