Motorini nella palestra appena rinnovata della scuola occupata a Napoli, giri tra applausi e clacson

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un video di pochi secondi, rilanciato sui social dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, mostra due motorini dentro la palestra dell’istituto Rossini di Napoli, occupato dagli studenti. In sella ci sono 4 ragazzi, tutti senza casco, che suonano il clacson e fanno una specie di giro d’onore tra gli applausi e i cori dei presenti, molti dei quali riprendono la scena con il telefono. Secondo le testate locali, la palestra era stata rinnovata e riconsegnata alla scuola da poco, e durante l’occupazione sono stati svuotati anche alcuni estintori. “Questi selvaggi danneggiano la protesta civile e sentita di decine di migliaia di ragazzi e ragazze. Vanno isolati”, ha commentato Borrelli.