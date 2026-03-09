Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 5 giorni della licenza di un bar di Motta di Livenza, abituale punto di incontro per soggetti pregiudicati e luogo di ripetute aggressioni e alterchi. Il provvedimento, notificato ieri, è stato adottato dal Questore di Treviso per motivi di ordine pubblico e sicurezza collettiva, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di pericolosità sociale.

I motivi della sospensione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo una serie di controlli e interventi delle forze dell’ordine presso il locale di Motta di Livenza. Il bar era già noto alle autorità per essere frequentato da persone con precedenti penali e per essere stato teatro di numerosi episodi di violenza e aggressione.

La sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, della durata di 5 giorni, è stata disposta dal Questore Alessandra Simone ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. Il provvedimento è stato notificato nel pomeriggio di ieri e mira a impedire il protrarsi di una situazione di accertata pericolosità sociale. L’obiettivo principale è quello di tutelare la sicurezza pubblica e l’ordine collettivo, evitando che il locale continui a essere un punto di aggregazione per soggetti pericolosi.

Controlli e interventi delle forze dell’ordine

Le indagini e i controlli sono stati condotti dall’Arma dei Carabinieri, che ha riscontrato la presenza abituale nel locale di persone con precedenti penali, anche di rilievo. Gli interventi delle forze dell’ordine si sono susseguiti a partire da giugno dello scorso anno, quando nei pressi del bar un individuo è stato aggredito da due cittadini stranieri, riportando escoriazioni al volto e sanguinamento dal naso.

Episodi di violenza nel locale

Nel corso dei mesi, il bar è stato teatro di ulteriori episodi di violenza. Ad agosto 2025, i militari sono intervenuti per una violenta lite tra avventori, avvenuta tra i tavoli esterni del locale. L’ultimo episodio di rilievo risale a gennaio di quest’anno, quando un cliente è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro da un altro avventore, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Finalità del provvedimento

Il provvedimento di sospensione non rappresenta una sanzione afflittiva nei confronti dell’esercizio pubblico, ma è stato adottato esclusivamente per tutelare la cittadinanza e prevenire il ripetersi di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica. L’intento delle autorità è quello di interrompere una catena di episodi che hanno messo a rischio l’incolumità dei cittadini e la tranquillità della zona.

Le forze dell’ordine hanno annunciato che continueranno senza sosta le attività di prevenzione e controllo nei confronti degli esercizi pubblici dell’intera provincia di Treviso.

