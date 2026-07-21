Motto fascista di Lotito alla presentazione alla Reggina, "Credere, obbedire, combattere": poi cita il Piave

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il senatore Claudio Lotito, eletto con Forza Italia, è da anni il presidente della Lazio. Alcuni giorni fa, su impulso del neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro (amico e collega di partito, dimessosi da deputato azzurro dopo la vittoria alle elezioni amministrative), ha acquistato la Reggina, squadra che milita attualmente in Serie D. Durante la presentazione, Lotito – al fianco di Cannizzaro – ha citato uno storico motto fascista (“Credere, obbedire, combattere”) e ricordato anche il canto patriottico Il Piave mormorava, citato negli ultimi mesi per esempio anche da Roberto Vannacci, che fu l’inno italiano nel 1943 e nel 1944, durante il Ventennio.

Il legame tra Claudio Lotito e Francesco Cannizzaro

Dopo oltre un decennio di amministrazione di centrosinistra, a Reggio Calabria è tornato a vincere un candidato del centrodestra: Francesco Cannizzaro.

L’ultimo era stato Demetrio Arena, decaduto nel 2012.

Cannizzaro, ex deputato di Forza Italia, appena è diventato sindaco ha messo tra le sue priorità il dossier Reggina, spingendo proprio l’amico Lotito ad acquistare la squadra per riportarla tra i professionisti.

Secondo alcune analisi giornalistiche, il presidente della Lazio avrebbe deciso di impegnarsi anche in vista delle elezioni Politiche 2027, per un’eventuale candidatura – ed elezioni – nel collegio calabrese.

Ipotesi ufficialmente smentita dagli stessi Lotito e Cannizzaro durante la presentazione del nuovo progetto amaranto.

Il motto fascista durante la presentazione

Lunedì 20 luglio, allo stadio Oreste Granillo, è andato quindi in scena il primo atto della nuova era Lotito, con la presentazione.

Tante domande abilmente sviate (soprattutto quelle sulla multiproprietà, dato il suo impegno con la Lazio), ma soprattutto una citazione che ha catturato l’attenzione di chi ha assistito alla conferenza.

“Credere, obbedire, combattere” il messaggio rivolto ai tifosi (3 mila quelli presenti), salutato dall’applauso dei presenti e della pacca sulla spalla, a denti stretti, di Lotito a Cannizzaro.

Parole che non sono passate inosservate, rilanciate da testate nazionali ma anche da molti utenti suo social.

Lotito ha anche dichiarato “Il Piave mormorò, non passa lo straniero“, alludendo ai versi della canzone patriottica per rispondere alla domanda di un giornalista che chiedeva “rispetto” per la squadra, dopo anni di dilettantismo. Versi citati negli ultimi mesi, per esempio, da RobertoVannacci. Quella canzone, anche se per poco tempo, fu l’inno nazionale durante il Ventennio, tra il 1943 e il 1944.

La storia di “Credere, obbedire, combattere”

Il motto era stato ideato da Benito Mussolini e campeggiava sui documenti ufficiali della Gioventù Italiana del Littorio.

La G.I.L. comprendeva la formazione di giovani dai 6 ai 21 anni:

figli della lupa (6-7 anni)

(6-7 anni) balilla e piccole italiane (8-12 anni)

e (8-12 anni) avanguardisti e giovani italiane (13-17 anni)

e (13-17 anni) giovani fascisti e giovani fasciste (18-21 anni)

Lo si trovava quindi su libri di scuola, manifesti e insegne: era parte integrande dello statuto del Partito Nazionale Fascista, tanto che era usato anche dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.