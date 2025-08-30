Mourinho esonerato dal Fenerbahce incassa 15 milioni, in carriera oltre 100 milioni di buonuscite: è record

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce. La sconfitta ai playoff di Champions League è stata fatale e ha convinto la dirigenza turca a chiudere il rapporto con il tecnico portoghese, che era arrivato solo pochi mesi fa sulle rive del Bosforo. Per lo Special One si tratta dell’ennesimo esonero in carriera, ma anche questa volta il divorzio si traduce in un affare milionario. Mou supera la soglia record dei 100 milioni di euro incassati soltanto grazie alle buonuscite.

Mourinho esonerato dal Fenerbahce incassa 15 milioni

Il club turco pagherà a Mourinho un’indennità da 15 milioni di euro.

La cifra comprende le ultime mensilità del contratto, i bonus promessi e perfino il conto dell’hotel di lusso dove il portoghese ha scelto di vivere durante l’esperienza a Istanbul: circa 650 mila euro aggiunti al pacchetto di buonuscita.

ANSA

José Mourinho

L’uscita dal Fenerbahce, avvenuta dopo appena sei partite dall’inizio della stagione, apre nuovi scenari per Mourinho.

Dopo un anno complesso alla Roma e una breve esperienza in Turchia, il tecnico portoghese resta comunque uno degli allenatori più discussi e richiesti a livello mondiale.

Oltre 100 milioni di buonuscite in carriera

Con questa cifra, Mourinho supera la soglia record dei 100 milioni di euro incassati soltanto grazie alle buonuscite. In totale sono 7 gli esoneri affrontati in carriera e ciascuno ha portato in dote un assegno milionario.

Ecco i principali:

Chelsea 2007: 21 milioni di euro

Real Madrid 2013: 20 milioni

Chelsea 2015: 14,5 milioni

Manchester United 2018: 20 milioni

Tottenham 2021: 21 milioni

Roma 2024: 3,5 milioni

Fenerbahce 2025: 15 milioni

Il totale supera i 103 milioni di euro, un dato che non ha eguali nel mondo del calcio.

I trionfi e i tonfi dello Special One

La carriera di Mourinho è costellata di trionfi, come il Triplete con l’Inter nel 2010 o le Premier League vinte con il Chelsea.

Ma accanto ai successi sportivi c’è un’altra costante: ogni addio diventa un affare. Il portoghese ha sempre negoziato contratti blindati che hanno reso le sue uscite estremamente costose per i club.

Basti pensare che soltanto il Chelsea, tra primo e secondo esonero, gli ha garantito oltre 30 milioni di euro.

Dal Real Madrid e dal Manchester United sono arrivati assegni superiori ai 20 milioni, mentre il Tottenham lo ha liquidato con circa 21 milioni.

La parentesi alla Roma è stata invece più “economica”, con 3,5 milioni di euro.