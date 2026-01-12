Moussa Sangare si giudica "innocente" per l'omicidio di Sharon Verzeni e lascia l'aula, attesa la sentenza

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In ultima battuta Moussa Sangare ha chiesto di essere riportato in cella. È successo nel giorno dell’ultima udienza del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni di fronte alla Corte d’Assise di Bergamo, durante l’arringa difensiva dell’avvocato Giacomo Maj che per il suo assistito ha chiesto la pena minima con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Sangare ha lasciato l’aula dopo aver detto: “Non capisco cosa stia dicendo, sembra che mi stia implicando”, riferendosi al suo legale, che poi ha spiegato: “Avrà frainteso qualche parola”.

Perché Moussa Sangare ha lasciato l’aula

Lunedì 12 gennaio presso la Corte d’Assise di Bergamo si è tenuta l’ultima udienza del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, per il quale è imputato Moussa Sangare.

Il presunto omicida lo ha fatto durante l’arringa difensiva del suo avvocato Giacomo Maj. “Non capisco cosa stia dicendo, sembra che mi stia implicando“, ha detto l’imputato.

ANSA Moussa Sangare arriva alla Corte d’Assiso di Bergamo per l’ultima udienza del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni

Poi ha continuato: “Non voglio stare a sentire queste parole contro di me”, ricordando che in questo processo egli stessi si è “già giudicato innocente“.

Come riporta Adnkronos il suo legale ha spiegato che il suo assistito “è molto teso” e che quindi “avrà frainteso qualche parola, così ha preferito uscire”. La sentenza è attesa per lunedì 19 gennaio.

Le richieste dell’avvocato

Nella sua arringa l’avvocato Giacomo Maj ha chiesto per il suo assistito la pena minima con il riconoscimento delle attenuanti generiche, chiedendo ai giudici di tenere alta la considerazione “della condizione sociale, familiare ed economica di Sangare” ma anche “della tossicodipendenza“.

Maj ha aggiunto che l’omicidio “non è premeditato” e che non sussistono i futili motivi contestati dall’accusa, in quanto il futile motivo “è sproporzionato rispetto all’evento” ma nel caso oggetto del processo “non c’è nessun motivo, quindi non è neanche sproporzionato perché non esiste“.

L’omicidio di Sharon Verzeni

Sharon Verzeni è stata uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola (Bergamo) mentre si trovava fuori casa per una camminata al fresco.

Un mese dopo è stato arrestato Moussa Sangare, 31enne, che in un primo momento ha confessato l’omicidio. Oggi l’imputato si dichiara innocente. Secondo la sua prima versione e secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ucciso senza motivo, spinto soltanto dalla volontà di uccidere. Vittima e presunto assassino non si conoscevano, né ci sarebbe stato alcun dialogo né contatto tra loro prima delle coltellate che hanno ucciso la 33enne.