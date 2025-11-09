Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

150 identificati, 50 veicoli controllati, 140 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, chiusura di un locale a Roma: l’intervento, coordinato dalla Questura, è stato finalizzato a contrastare la vendita di alcol a minori, l’assembramento notturno e le irregolarità nei locali del quartiere Trastevere.

Controlli serrati nella movida di Trastevere

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte del 9 novembre 2025 ha visto gli agenti della Questura impegnati in una vasta operazione di controllo nel cuore della movida romana. Il quartiere di Trastevere, noto per la sua vivace vita notturna, è stato teatro di una serie di verifiche mirate a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

Identificazioni e verifiche sui veicoli

Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno identificato 150 persone e sottoposto a controllo 50 veicoli. Questi numeri testimoniano l’ampiezza del dispositivo messo in campo, che ha visto la predisposizione di posti di blocco sulle principali direttrici di rientro dalla nightlife trasteverina. L’obiettivo era quello di tracciare gli habitué della zona e prevenire comportamenti illeciti legati alla guida in stato di ebrezza e ad altri reati connessi alla movida.

Sostanze stupefacenti e vendita di alcol a minori

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto sostanze stupefacenti nascoste tra siepi e muretti, segno della presenza di attività illecite legate allo spaccio nella zona. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla vendita di alcolici a minori, fenomeno che rappresenta un rischio per la sicurezza e la salute dei più giovani. Gli esercizi commerciali sono stati oggetto di verifiche approfondite, con la lente di ingrandimento puntata sulle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Sanzioni e chiusura di un locale

Le irregolarità riscontrate nelle attività commerciali hanno portato all’elevazione di sanzioni per un valore complessivo di 50.000 euro. Le violazioni accertate riguardavano principalmente la normativa in materia di lavoro e la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito. In particolare, un locale formalmente registrato come laboratorio artigianale, ma di fatto operante come nightclub, è stato oggetto di un provvedimento di chiusura per cinque giorni disposto dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.UL.P.S. Il locale era già stato sanzionato più volte per gli stessi motivi, ma il titolare aveva continuato a gestirlo in modo arbitrario, attirando soprattutto giovanissimi e minori grazie alla vendita low cost di alcolici.

Violazioni al Codice della Strada

Contestualmente ai controlli nei locali, la Polizia ha predisposto posti di blocco per la verifica dei veicoli in transito. Sono state contestate 140 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la maggior parte delle quali legate alla guida in stato di ebrezza. Questo dato evidenzia come il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol resti una delle principali criticità nelle aree della movida.

