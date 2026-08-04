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È stata disposta la chiusura per sette giorni di un esercizio di vicinato situato a Trastevere, nel cuore della movida romana, a seguito di numerosi episodi di disturbo della quiete pubblica legati all’abuso di bevande alcoliche. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Roma dopo un’istruttoria condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Trastevere, che hanno riscontrato diverse irregolarità amministrative e violazioni delle norme di settore.

Le motivazioni della sospensione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività è arrivata al termine di un’attenta istruttoria, avviata a seguito di ripetuti controlli amministrativi presso il locale di Trastevere. Gli agenti hanno documentato una situazione di criticità crescente, dovuta soprattutto alla presenza di numerosi avventori che, in più occasioni, hanno dato luogo a comportamenti contrari alla quiete pubblica, spesso riconducibili all’abuso di bevande alcoliche.

L’esercizio, che di giorno si presentava come un normale laboratorio gastronomico a freddo, si trasformava nelle ore notturne in un punto di aggregazione per giovani, con impianti di diffusione sonora e somministrazione di alcolici, il tutto senza le necessarie autorizzazioni. Questa situazione ha generato preoccupazioni concrete per l’ordine e la sicurezza pubblica, come emerso dai controlli delle Forze dell’Ordine.

I controlli e le irregolarità riscontrate

Nel corso dei controlli amministrativi, gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità. In particolare, il 10 luglio scorso, è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a numerosi avventori, sia all’interno che all’esterno del locale, con conseguenti assembramenti che hanno ostacolato la circolazione stradale. A distanza di 15 giorni, un nuovo controllo ha evidenziato la reiterazione delle stesse condotte illecite, aggravate dalla diffusione di musica ad alto volume lungo la via.

Le verifiche hanno permesso di accertare anche l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la mancata esposizione dei prezzi delle bevande e l’omessa indicazione delle sostanze allergeniche nei prodotti somministrati. Queste ulteriori irregolarità hanno contribuito a consolidare il quadro emerso durante l’istruttoria, rafforzando la necessità di un intervento immediato da parte delle autorità.

Il provvedimento del Questore

Alla luce delle risultanze raccolte, il Questore di Roma ha disposto la cessazione immediata dell’attività abusiva di somministrazione di bevande alcoliche e la sospensione della licenza per sette giorni. Il provvedimento è stato notificato direttamente al titolare dagli agenti del Commissariato di P.S. Trastevere, che hanno così dato esecuzione alla misura prevista dall’articolo 100 del T.U.L.P.S.

La chiusura dell’esercizio ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e i frequentatori della zona. Da un lato, molti abitanti hanno accolto con favore la decisione delle autorità, sottolineando come la presenza del locale avesse negli ultimi tempi contribuito ad aumentare il disagio legato alla movida notturna. Dall’altro, alcuni giovani hanno espresso disappunto per la sospensione dell’attività, considerata un punto di riferimento per la socialità nel quartiere.

Le norme violate e le sanzioni

L’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) consente al Questore di disporre la sospensione della licenza nei confronti di esercizi che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini. In questo caso, la reiterazione delle condotte illecite, l’abuso di alcolici e le altre irregolarità amministrative hanno portato all’adozione della misura restrittiva, che mira a tutelare la tranquillità e la sicurezza della collettività.

IPA