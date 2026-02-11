Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

5 Decreti di Sequestro Preventivo: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, che ha coinvolto i titolari di esercizi pubblici nel centro storico di Brindisi. I provvedimenti sono stati emessi in seguito a denunce dei residenti che hanno segnalato episodi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone causati dall’attività dei locali.

Disturbo ai residenti a Brindisi

L’attività investigativa ha preso avvio dopo che un comitato cittadino, formato da residenti del centro storico di Brindisi, ha presentato dettagliate denunce e querele.

Queste segnalazioni hanno portato la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza con il supporto del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, a effettuare numerosi controlli amministrativi sui locali pubblici situati in una specifica area del centro storico.

I provvedimenti della magistratura

I 5 Decreti di Sequestro Preventivo sono stati emessi dal Dr. Simone Orazio, giudice della Sezione G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Francesco Carluccio.

I destinatari dei provvedimenti sono i titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ritenuti responsabili dei reati previsti dagli articoli 40 comma 2, 659 commi 1 e 2, e 81 comma 2 del codice penale, relativi al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Le modalità delle indagini

Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Brindisi già nel corso del 2024, sono state svolte nell’ambito del procedimento penale nr. 4314/2024 R.G.N.R. Mod. 21.

Gli investigatori hanno utilizzato strumenti tecnologici come telecamere audio/video e rilievi fonometrici per raccogliere elementi probatori. Queste attività hanno consentito di documentare le condizioni di disturbo lamentate dai residenti e di acquisire prove ritenute rilevanti dalla magistratura.

Le ragioni dei sequestri

La decisione di procedere con i sequestri preventivi è stata presa in seguito all’accertamento di reiterate violazioni da parte dei titolari dei locali, che avrebbero causato disturbo alla quiete pubblica.

Le prove raccolte hanno confermato quanto denunciato dal comitato dei residenti. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato su una ristretta area del centro storico di Brindisi dove si sono verificati i fatti contestati.

Il ruolo della Polizia Scientifica

Il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha svolto un ruolo fondamentale nell’attività investigativa, fornendo supporto tecnico per l’installazione delle telecamere e per i rilievi fonometrici.

Questi strumenti hanno permesso di acquisire dati oggettivi sulle emissioni sonore prodotte dai locali, elementi che si sono rivelati decisivi per l’emissione dei provvedimenti di sequestro.

Le prospettive future

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, proseguirà con ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità aggiuntive e per valutare l’impatto delle attività dei locali sulla vita dei residenti. I titolari degli esercizi pubblici coinvolti potranno presentare le proprie difese nelle sedi opportune mentre le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire il rispetto delle norme a tutela della quiete pubblica.

IPA