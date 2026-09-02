Movida pericolosa a Napoli, 4 patenti ritirate e conducenti denunciati dopo una maxi operazione: il bollettino

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4 conducenti denunciati e 18 violazioni contestate, questo il bilancio dei controlli effettuati nella notte del 29 agosto nella zona di Coroglio, a Napoli, dove la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida. L’operazione, inserita nel progetto “Questa sera guido io”, è stata promossa per sensibilizzare e tutelare la sicurezza stradale, con particolare attenzione ai rischi legati alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I controlli nella movida a Napoli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella notte tra il 28 e il 29 agosto le forze dell’ordine hanno realizzato un servizio straordinario nella zona di Coroglio, cuore della movida partenopea.

L’iniziativa, parte del progetto “Questa sera guido io”, è stata organizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e Feder Balneari Italia. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire l’incidentalità stradale e contrastare i comportamenti a rischio, soprattutto tra i più giovani.

Numeri e risultati dell’operazione

Nel corso della serata, gli equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Napoli, dei Distaccamenti di Sorrento e Nola e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato controlli mirati.

In totale sono state controllate 90 persone, di cui 40 conducenti con i rispettivi veicoli. L’attività ha portato alla contestazione di 18 violazioni del Codice della Strada, al ritiro di 4 patenti di guida e alla decurtazione complessiva di 15 punti dalle patenti dei trasgressori.

Denunce per guida in stato di alterazione

Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, 4 conducenti sono stati denunciati: 3 per guida in stato di ebbrezza e 1 per aver assunto sostanze stupefacenti, quest’ultimo in attesa dell’esame di riscontro di secondo livello.

Questi dati confermano la persistenza di comportamenti rischiosi tra gli automobilisti, nonostante le campagne di sensibilizzazione e i controlli sempre più serrati.

Prevenzione e sensibilizzazione: il progetto “Questa sera guido io”

Oltre all’attività repressiva, l’operazione ha avuto una forte componente educativa. Il personale della Polizia di Stato ha incontrato i giovani presso un locale della movida napoletana nella zona di Coroglio, promuovendo momenti di dialogo e sensibilizzazione.

Attraverso l’uso di visori che simulano lo stato di alterazione psicofisica, i partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona le difficoltà che si incontrano alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, cimentandosi in un percorso stradale appositamente allestito.

Il ruolo del guidatore designato

Durante l’incontro, è stata illustrata la figura del “guidatore designato”, una scelta consapevole e responsabile all’interno del gruppo di amici per garantire il rientro in sicurezza al termine della serata.

Questa figura, già diffusa in altri Paesi europei, viene proposta come modello di comportamento virtuoso per ridurre i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Premi per chi guida in modo responsabile

Nel corso dei controlli, la Polizia di Stato ha voluto premiare i guidatori che sono risultati negativi ai test sull’assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti, consegnando loro biglietti omaggio.

Un gesto simbolico, ma significativo, per incentivare comportamenti corretti e responsabili alla guida.rastare i comportamenti che possono mettere a rischio la vita propria e altrui.

L’attività svolta nella notte del 29 agosto nella zona di Napoli rappresenta un importante tassello nella lotta contro l’incidentalità stradale e i comportamenti pericolosi alla guida.

I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia di un approccio integrato, che unisce controllo, prevenzione e sensibilizzazione, per garantire la sicurezza sulle strade e promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini.

IPA