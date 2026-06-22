Movida violenta a Caserta, droga e armi trovate addosso a due uomini: il provvedimento della Questura
Due DACUR a Caserta per detenzione di coltello e minacce. Rafforzati i controlli su persone, veicoli e locali durante la movida estiva.
A Caserta sono stati emessi due provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane nei confronti di altrettante persone coinvolte in distinti episodi durante i controlli rafforzati per la . Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi cittadini, come comunicato dalle forze dell’ordine.
- Movida molesta a Caserta
- Numeri dei controlli: persone, veicoli e sequestri
- Provvedimenti di espulsione e accompagnamenti
- Il primo episodio: coltello nascosto e denuncia
- Il secondo episodio: minacce da parcheggiatore abusivo
Movida molesta a Caserta
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di prevenzione e controllo sono state intensificate a Caserta in occasione degli eventi estivi e dell’aumento della frequentazione delle aree urbane.
L’operazione ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, che hanno lavorato congiuntamente per monitorare il territorio e prevenire episodi di illegalità.
Numeri dei controlli: persone, veicoli e sequestri
Nel corso delle operazioni sono state controllate 179 persone, tra cui 13 con precedenti penali, e 80 autovetture. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 13 grammi circa di hashish e sottoposto a verifica un esercizio commerciale, che è stato sanzionato per circa 10.000 euro e ha subito la sospensione dell’attività.
Questi dati testimoniano l’ampiezza e la capillarità dei controlli messi in campo per contrastare fenomeni di spaccio e altre forme di illegalità legate alla movida.
Provvedimenti di espulsione e accompagnamenti
Durante le attività sono stati eseguiti quattro provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto di Caserta, oltre a un Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale e un accompagnamento presso un CPR nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari.
Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative sull’immigrazione.
Il primo episodio: coltello nascosto e denuncia
Il primo dei due provvedimenti DACUR ha riguardato un uomo trovato in possesso di un coltello nascosto nel vano sottosella del proprio ciclomotore.
L’uomo è stato denunciato e, come conseguenza, gli è stato vietato per due anni di frequentare gli esercizi pubblici delle zone centrali della città nelle ore serali e notturne. Il provvedimento mira a prevenire ulteriori episodi di detenzione di armi e a tutelare la sicurezza dei cittadini.
Il secondo episodio: minacce da parcheggiatore abusivo
Il secondo caso ha coinvolto un uomo che esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore durante gli eventi organizzati nell’area della Reggia.
Dopo aver ricevuto una somma ritenuta insufficiente, l’uomo avrebbe avanzato ulteriori pretese, accompagnandole con minacce rivolte al proprietario dell’auto. Anche per lui è stato disposto un provvedimento DACUR della durata di due anni, a tutela della tranquillità e della sicurezza degli avventori.
Le misure messe in atto dalle forze dell’ordine rientrano in un più ampio piano di prevenzione e controllo, predisposto per garantire il regolare svolgimento delle iniziative estive e una fruizione più sicura degli spazi pubblici da parte di cittadini e visitatori. L’obiettivo principale è quello di assicurare che la città di Caserta possa essere vissuta in serenità, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza legati agli eventi e alla movida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.