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Quattro provvedimenti di Daspo Urbano, questo il bilancio delle misure adottate dalla Polizia di Stato a seguito di una aggressione avvenuta a Manfredonia (Foggia) durante la Notte Bianca del Carnevale. I destinatari dei provvedimenti sono stati ritenuti responsabili di una violenta azione ai danni di un giovane, che ha messo in pericolo la sicurezza pubblica nel centro cittadino.

Violenza a Manfredonia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Foggia ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), conosciuto anche come “Daspo Urbano”.

Queste misure sono state indirizzate a quattro soggetti individuati come responsabili di una aggressione particolarmente violenta, avvenuta nel pieno centro di Manfredonia (Foggia) durante la manifestazione della Notte Bianca del Carnevale.

L’aggressione durante la Notte Bianca

L’episodio che ha portato all’adozione dei provvedimenti si è verificato nel cuore della città, nelle immediate vicinanze di locali di pubblico intrattenimento e alla presenza di numerose persone.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato P.S. di Manfredonia, i quattro soggetti hanno agito in modo coordinato, culminando in una aggressione ai danni di un giovane. La violenza dell’azione ha destato particolare allarme sociale, determinando un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.

Le indagini e l’analisi dei fatti

Il personale del Commissariato P.S. di Manfredonia ha svolto un’attenta e minuziosa analisi delle condotte poste in essere dai responsabili. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire i momenti salienti dell’aggressione, avvenuta in un contesto di grande affluenza di pubblico, durante una delle manifestazioni più partecipate della città.

La presenza di numerose persone e la vicinanza a locali di intrattenimento hanno reso l’episodio ancora più grave, richiedendo un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine.

Le conseguenze per i responsabili

A seguito della notifica dei DACUR, i quattro destinatari dei provvedimenti non potranno accedere né stazionare, per almeno un anno, nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento situati nella zona della “movida” di Manfredonia.

Questa misura mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e a tutelare la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate dai giovani.

IPA