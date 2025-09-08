Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 84 persone identificate, 5 esercizi pubblici controllati e oltre 1400 € di sanzioni amministrative il bilancio dei controlli effettuati nella notte tra sabato e domenica nelle zone della movida di Torino. Un giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e il coltello è stato sequestrato. Le verifiche sono state condotte dalle forze dell’ordine per contrastare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza dei cittadini.

Controlli straordinari nella movida torinese

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella notte tra sabato e domenica sono stati predisposti servizi congiunti di controllo nelle aree cittadine maggiormente frequentate durante la cosiddetta “movida”. L’operazione ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, con l’obiettivo di prevenire e reprimere episodi di illegalità e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Le zone interessate e le modalità di intervento

L’attività di controllo si è concentrata in particolare nel quartiere Vanchiglietta e nell’area di Piazza Vittorio Veneto, due delle zone più frequentate dai giovani e dai cittadini nelle ore serali e notturne. Le forze dell’ordine hanno pattugliato le strade, identificato le persone presenti e verificato il rispetto delle regole da parte dei gestori dei locali pubblici.

Numeri e risultati dell’operazione

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 84 persone e sottoposti a verifica 5 esercizi pubblici. Le sanzioni amministrative elevate hanno superato i 1400 €, a carico dei titolari degli esercizi che non hanno rispettato le normative comunali e di sicurezza.

Violazioni riscontrate nei locali

Nel dettaglio, in un locale situato in via Giulia di Barolo è stata accertata la violazione del regolamento d’igiene, oltre alla presenza di scritte pubblicitarie non autorizzate sulle vetrate e all’evasione del canone relativo. Per queste irregolarità sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 764 €.

In altri 3 esercizi di vicinato, ubicati rispettivamente in via Giulia di Barolo, via Napione e via Vanchiglia, è stata riscontrata la vendita di alcolici in contenitori di vetro dopo le ore 21, in violazione delle disposizioni comunali. Le sanzioni complessive per queste infrazioni ammontano a 480 €.

Un ulteriore locale, sempre in via Vanchiglia, è stato sanzionato per la vendita di bevande in contenitori metallici dopo le ore 21, con una multa di 160 €.

Sequestro di un coltello a serramanico

Durante i controlli, una particolare attenzione è stata rivolta anche alla prevenzione di episodi di detenzione di armi e altri comportamenti pericolosi. In via Verdi, una persona è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico. L’arma è stata immediatamente sequestrata dalle forze dell’ordine e il giovane è stato segnalato per la detenzione illegale di arma bianca. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e il benessere dei cittadini di Torino.

IPA