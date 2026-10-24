Movida violenta a Torino, spari feriscono due giovani: uno è grave, all'altro asportata parte di fegato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Movida violenta a Torino, nei pressi di piazza Vittorio Veneto: nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre c’è stata una sparatoria e più proiettili hanno colpito un 19enne di origini dominicane e dipendente di un locale della zona. Il ragazzo è stato ferito gravemente e ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale Molinette. Nel corso dello scontro a fuoco è rimasto ferito anche un secondo giovane. Anche lui è stato ricoverato d’urgenza e i chirurghi lo hanno operato, asportandogli parte del fegato.

Movida violenta a Torino, spari nella notte: 19enne ferito, è in pericolo di vita

Prima degli spari, come riferito dal quotidiano La Repubblica, si è verificata la rissa. Poi è stato aperto il fuoco e il dipendente 19enne è stato raggiunto da un colpo. A quanto risulta è in coma farmacologico.

All’altro ragazzo ferito è stata asportata una parte del fegato. Non si trova in pericolo di vita.

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Prima la rissa, poi gli spari

Secondo le prime ricostruzioni, la tensione è cominciata a salire intorno all’1 di notte in via Matteo Pescatore, strada simbolo della movida torinese.

A generare il caos è stata una discussione tra due gruppi di giovani sfociata in una colluttazione dove sono volati pugni e calci. A un certo punto sembrava tornata la tranquillità. Si è invece trattato soltanto di un momento di calma apparente.

Un giovane coinvolto nella rissa se n’è andato per poi fare ritorno armato di pistola e ha sparato contro il 19enne. La vittima è stata raggiunta da più proiettili, uno dei quali ha colpito anche un altro ragazzo che passava per caso nella zona.

La fuga dei clienti e l’arrivo della polizia e dei soccorritori

Quando sono iniziati gli spari, i clienti dei locali si sono spaventati ed hanno cominciato a fuggire. Sul posto si sono subito precipitate le volanti della polizia e i soccorritori del 118.

I sanitari hanno stabilizzato il 19enne, che è successivamente stato trasportato d’urgenza in ospedale. Immediatamente è partita la caccia a colui che ha aperto il fuoco. Secondo gli inquirenti non avrebbe agito da solo, ma insieme a un gruppo di complici, anche loro dileguatisi nel buio dopo il doppio ferimento.

Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza della zona. Hanno inoltre raccolto diverse testimonianze di alcuni presenti nella zona della movida al momento in cui si sono verificati gli spari.