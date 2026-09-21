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Un arresto per tentato furto aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato nella serata di ieri a Verona. Un cittadino tunisino di 36 anni è stato sorpreso all’interno di un’auto parcheggiata a Porta Palio, mentre cercava di impossessarsi di oggetti custoditi nel veicolo di una coppia di turisti lituani. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

L’intervento della Polizia a Verona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una segnalazione alla Centrale Operativa della Questura di Verona ha allertato gli agenti circa la presenza sospetta di una persona all’interno di un’auto in sosta nel parcheggio di Porta Palio.

Gli operatori delle Volanti sono intervenuti rapidamente e hanno trovato il sospettato ancora all’interno del veicolo, con il finestrino anteriore destro infranto.

Il tentativo di furto e la scoperta degli oggetti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 36enne avrebbe infranto il finestrino per accedere all’abitacolo. Una volta dentro, ha iniziato a spostare gli effetti personali dal vano posteriore verso la parte anteriore, con l’intenzione di sottrarli.

I proprietari dell’auto, una coppia di turisti lituani, hanno riferito di aver notato l’uomo all’interno della loro vettura al momento del rientro e di aver immediatamente richiesto l’intervento della Polizia.

Refurtiva e sostanza stupefacente rinvenute

Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato diversi oggetti che il sospettato stava tentando di asportare, tra cui due telefoni cellulari – uno dei quali del valore di circa 500 euro – e altri effetti personali.

Inoltre, all’interno del borsello dell’uomo è stata trovata una modica quantità di sostanza stupefacente, risultata positiva al narcotest per cocaina, per un peso complessivo di circa 3,55 grammi. Per questo motivo, il cittadino tunisino è stato anche segnalato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Precedenti e provvedimenti a carico dell’arrestato

L’uomo, senza fissa dimora e già pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e contro la Pubblica Amministrazione, risultava già destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di un avviso orale del Questore di Verona con prescrizioni ancora in corso.

Alla luce degli elementi raccolti, il tunisino è stato arrestato per tentato furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni.

IPA