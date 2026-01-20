Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 73enne è stato denunciato e gli sono stati sequestrati 12 grammi di cocaina dopo un’operazione della Polizia di Stato a Genova, dove sono stati condotti controlli mirati per contrastare la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in un condominio di via Cernuschi.

I controlli mirati a Genova

Nelle ultime settimane gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno intensificato i controlli nei pressi di un condominio situato in via Cernuschi, a seguito di segnalazioni relative a una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori hanno osservato un insolito via vai di persone che entravano e uscivano rapidamente dallo stabile, comportamento che ha destato sospetti e ha spinto le forze dell’ordine ad approfondire la situazione.

L’identificazione del sospetto e la perquisizione

Durante uno di questi servizi di osservazione gli agenti hanno individuato tra i presenti un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti.

Il soggetto, un 73enne residente fuori provincia, è stato fermato per un controllo. Alla richiesta di informazioni sulla sua abitazione l’uomo ha manifestato segni di nervosismo e ha tentato di sviare le domande, comportamento che ha ulteriormente insospettito gli agenti.

Il sequestro della droga e del materiale per il confezionamento

A seguito delle evidenze raccolte la Polizia ha proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del sospettato.

L’operazione ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e diversi involucri contenenti cocaina nascosti sia all’interno di alcune calze sia in un contenitore. In totale sono stati sequestrati 12 grammi di cocaina, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.

Denuncia e sequestro: le conseguenze dell’operazione

L’uomo è stato accompagnato in Questura e deferito all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto durante la perquisizione è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

La lotta allo spaccio nel quartiere Cornigliano

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato si inserisce in un più ampio contesto di controlli e attività di prevenzione finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Cornigliano.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per mantenere alta l’attenzione su episodi di illegalità e garantire la sicurezza della comunità.

L’episodio di Genova conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e tutelare la legalità.

