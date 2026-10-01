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Un arresto per furto aggravato, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata del 30 settembre 2026 a Rimini. Un cittadino senegalese è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rovistare all’interno di alcune auto in sosta, secondo quanto comunicato dalle autorità.

L’intervento della polizia a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 21.45 in Piazzale Bornaccini a Rimini.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione che indicava la presenza sospetta di una persona all’interno di un’autovettura parcheggiata.

L’identificazione e la perquisizione

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un uomo che poco prima era stato già accompagnato per l’identificazione, in seguito a comportamenti molesti e fastidiosi all’interno di un esercizio commerciale della zona.

Durante il controllo delle auto posteggiate, gli agenti hanno notato una vettura con la portiera e il vano portaoggetti aperti, segno evidente di un possibile furto in corso.

Refurtiva recuperata e precedenti penali

L’uomo è stato trovato in possesso di un navigatore satellitare e un paio di occhiali da sole, oggetti che sono stati successivamente riconosciuti dal proprietario dell’auto come propri.

Gli accertamenti effettuati tramite il sistema informativo interforze hanno permesso di appurare che il soggetto, attualmente senza fissa dimora, aveva già diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

L’arresto e le procedure di rito

Il cittadino senegalese è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Polizia per gli adempimenti di rito e successivamente tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato continuato.

L’uomo è ora in attesa del rito di convalida dell’arresto, previsto nella giornata odierna.

IPA