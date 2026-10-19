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Movimento 17 ottobre annuncia manifestazioni ogni sabato in 8 città da Milano a Roma: "Fare come in Francia"

Cos'è il Movimento 17 ottobre nato dalle proteste di sabato e che ha invocato manifestazioni ogni sabato nei centri delle grandi città

3 min di lettura

matteo runchi

Matteo Runchi

WEB EDITOR

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Su alcuni social e piattaforme di messaggistica sono nati gruppi che portano il nome “Movimento 17 ottobre“, in riferimento alle proteste contro il caro vita dello scorso sabato, che in diverse città hanno portato a scontri e danneggiamenti in pieno centro. In questi gruppi si parla di una “mobilitazione permanente” ogni sabato, in modo simile a quanto avviene in Francia. Sembra però che si tratti più di un’iniziativa nata in seguito a questi eventi, di cui giornali e televisioni hanno parlato molto, piuttosto che un’organizzazione vera e propria nata dai protagonisti delle manifestazioni.

Cos’è il Movimento 17 ottobre e cosa ha annunciato

Per il momento, il Movimento 17 ottobre (M1710) sembra essere un insieme di pagine social e gruppi su sistemi di messaggistica come Telegram, che sta cercando di dare una direzione alle proteste avvenute negli scorsi giorni nelle maggiori città italiane.

Dalle frasi utilizzate nei post e sui gruppi sembra che l’orientamento sia di estrema sinistra, come suggeriscono anche le pagine seguite dal profilo Instagram del Movimento.

Movimento 17 ottobre manifestazioni ogni sabato città Milano RomaANSA
Gli scontri a Milano

L’annuncio più importante dato fino a ora è quello della “mobilitazione permanente”, con manifestazioni ogni sabato alle 15 nelle principali piazze di otto città Italiane: Milano, Bologna, Torino, Roma, Firenze, Padova, Bari, Genova.

Il Movimento 17 ottobre e le proteste

È difficile dire quanto effettivamente questo “movimento” e chi lo sta organizzando c’entri con le proteste dei giorni scorsi. Diversi cronisti hanno sottolineato la natura apolitica delle manifestazioni, soprattutto quando queste hanno assunto risvolti più violenti.

A Milano, per esempio, i rappresentanti dei centri sociali avevano abbandonato la manifestazione non appena alcuni manifestanti hanno iniziato a danneggiare i locali e i negozi di Piazza Duomo.

Molti giornali sottolineano inoltre che, tra le persone fermate sabato 17 ottobre, non ci sono esponenti di organizzazioni politiche estremiste o persone già note alle forze dell’ordine. Questo stona con i toni molto politici dei post del M1710.

Il ruolo dei social

Diversi osservatori concordano che l’origine delle proteste e dei danneggiamenti di sabato 17 ottobre sia molto poco organizzata.

Tutto sarebbe nato da alcuni volantini circolati sui sociali, ma a raccogliere l’appello sarebbero stati soprattutto ragazzi giovani senza un’organizzazione.

La presenza sui social sembra essere al momento l’unico aspetto che il Movimento 17 ottobre condivide con le proteste di sabato.

movimento-17-ottobre ANSA

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