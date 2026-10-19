Movimento 17 ottobre annuncia manifestazioni ogni sabato in 8 città da Milano a Roma: "Fare come in Francia"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Su alcuni social e piattaforme di messaggistica sono nati gruppi che portano il nome “Movimento 17 ottobre“, in riferimento alle proteste contro il caro vita dello scorso sabato, che in diverse città hanno portato a scontri e danneggiamenti in pieno centro. In questi gruppi si parla di una “mobilitazione permanente” ogni sabato, in modo simile a quanto avviene in Francia. Sembra però che si tratti più di un’iniziativa nata in seguito a questi eventi, di cui giornali e televisioni hanno parlato molto, piuttosto che un’organizzazione vera e propria nata dai protagonisti delle manifestazioni.

Cos’è il Movimento 17 ottobre e cosa ha annunciato

Per il momento, il Movimento 17 ottobre (M1710) sembra essere un insieme di pagine social e gruppi su sistemi di messaggistica come Telegram, che sta cercando di dare una direzione alle proteste avvenute negli scorsi giorni nelle maggiori città italiane.

Dalle frasi utilizzate nei post e sui gruppi sembra che l’orientamento sia di estrema sinistra, come suggeriscono anche le pagine seguite dal profilo Instagram del Movimento.

ANSA

L’annuncio più importante dato fino a ora è quello della “mobilitazione permanente”, con manifestazioni ogni sabato alle 15 nelle principali piazze di otto città Italiane: Milano, Bologna, Torino, Roma, Firenze, Padova, Bari, Genova.

Il Movimento 17 ottobre e le proteste

È difficile dire quanto effettivamente questo “movimento” e chi lo sta organizzando c’entri con le proteste dei giorni scorsi. Diversi cronisti hanno sottolineato la natura apolitica delle manifestazioni, soprattutto quando queste hanno assunto risvolti più violenti.

A Milano, per esempio, i rappresentanti dei centri sociali avevano abbandonato la manifestazione non appena alcuni manifestanti hanno iniziato a danneggiare i locali e i negozi di Piazza Duomo.

Molti giornali sottolineano inoltre che, tra le persone fermate sabato 17 ottobre, non ci sono esponenti di organizzazioni politiche estremiste o persone già note alle forze dell’ordine. Questo stona con i toni molto politici dei post del M1710.

Il ruolo dei social

Diversi osservatori concordano che l’origine delle proteste e dei danneggiamenti di sabato 17 ottobre sia molto poco organizzata.

Tutto sarebbe nato da alcuni volantini circolati sui sociali, ma a raccogliere l’appello sarebbero stati soprattutto ragazzi giovani senza un’organizzazione.

La presenza sui social sembra essere al momento l’unico aspetto che il Movimento 17 ottobre condivide con le proteste di sabato.