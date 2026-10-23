Movimento 17 Ottobre, manifestazioni in altre piazze oltre a Milano ma sono top secret: "Le diremo all'ultimo"

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Il nuovo decreto legge del governo rappresenta “un pugno autoritario contro chi dissente”, per questo “le piazze annunciate per sabato sono annullate” e i presidi previsti per il 24 ottobre verranno “resi noti solo mezz’ora prima”, ovvero alle 14:30. È quanto si legge nel nuovo comunicato del Movimento 17 ottobre, che per rispondere alle Disposizioni Urgenti n. 193 ha rivisto il piano delle manifestazioni previste per il fine settimana. “Alle 15:30 comunicheremo la piazza finale”, si legge nella nota postata sui social, che conclude: “La piazza è nostra e non intendiamo consegnarla a chi la vuole trasformare in un recinto”.

Il nuovo comunicato del Movimento 17 ottobre

Il 20 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato le Disposizioni Urgenti n. 193 in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

Il Movimento 17 ottobre ha prontamente risposto a questo intervento modificando la strategia delle manifestazioni, e lo ha annunciato con un secondo comunicato pubblicato venerdì 23 ottobre sui social.

Il Movimento parla di “una durezza che non si vedeva dall’epoca del fascismo” e di “un pugno autoritario contro chi dissente”. Per questo le piazze fino ad oggi annunciate – quelle di Bologna, Torino, Roma, Bari, Milano, Firenze, Padova e Genova – sono annullate, ma non le manifestazioni.

“Non rinunciamo a scendere in strada”, annunciano i dissidenti, che consigliano: “Non andate a piazza Duomo, piazza Nettuno o negli altri luoghi già indicati”, in quanto “non vi troverete nessuno di noi e troverete molti di loro”.

Le manifestazioni verranno annunciate “solo mezz’ora prima”

Il punto 2 del nuovo comunicato indica che “alle 14:30 in punto, in ogni città, comunicheremo tre concentramenti” in “tre punti distinti per città”. I partecipanti potranno confluire verso il punto “geograficamente più vicino”, senza bisogno di coordinamenti.

La piazza finale verrà comunicata alle 15:30 “per ritrovarsi insieme in un’unica grande piazza” come “tre fiumi che confluiscono in uno”. Poi la conclusione: “Non ci hanno fermato con le leggi, non ci fermeranno con i blindati“.

La risposta del governo

Come riporta Repubblica, la mattina del 23 ottobre in diverse città sono state effettuate perquisizioni a carico di circa 100 soggetti, 51 dei quali risultati minorenni.

Persone, queste, che sarebbero coinvolte nei disordini del 17 e del 18 ottobre. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine di un incontro presso la Prefettura di Treviso, ha detto: “Si è cominciato ad aprire, a squarciare il velo o più veli su questo fenomeno”. Matteo Salvini ha rincarato la dose, proponendo di “togliere i contributi pubblici a quei genitori che hanno in casa dei teppisti“.