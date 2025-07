Mozione di sfiducia a von der Leyen bocciata, si spacca il Governo Meloni: come hanno votato Lega, FI e FdI

Respinta la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen, con le forze di maggioranza italiane del governo Meloni che si sono spaccate durante il voto. Il documento contro la presidente della Commissione europea è stato presentato da una parte dei Conservatori di Ecr e dai Patrioti. FdI non ha votato, FI ha espresso la propria preferenza contro la mozione, la Lega si è dichiarata favorevole.

Mozione di sfiducia a von der Leyen: Lega, FI e FdI si spaccano

I no sono stati 360, 175 i sì e 18 astenuti: questo il quadro del voto alla mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen. L’atto è quindi stato respinto. E anche i socialisti di S&D e i liberali di Renew hanno bocciato il documento.

Fratelli d’Italia, nonostante gli annunci dei giorni scorsi, non ha partecipato al voto. Altrimenti detto, non ha difeso la Commissione. Forza Italia ha invece votato contro, la Lega a favore, attaccando via social la presidente tedesca.

ANSA Ursula von der Leyen

Per quel che riguarda i partiti di opposizione, il Pd ha optato per il no mentre il M5S per il sì.

Curioso mettere in risalto che i 360 contrari sono meno di quanti hanno eletto von der Leyen un anno fa. Allora i voti per la presidente furono 401. Da sottolineare inoltre che il limite per il voto di fiducia alla commissione è a quota 370 preferenze.

Riassumendo, per il momento regge la maggioranza europeista che sostiene la presidente della Commissione. Ma il quadro che è venuto a delinearsi è alquanto complesso e von der Leyen non può dormire sonni tranquillissimi.

La spiegazione di Fratelli d’Italia

Il voto odierno sulla mozione di sfiducia alla Commissione e a Ursula Von der Leyen “non è la nostra battaglia e le nostre delegazioni non hanno partecipato alla votazione“. Così recita la nota firmata dal capo delegazione di Fdi al Parlamento europeo Carlo Fidanza e dai capi delegazione della maggioranza del gruppo Ecr.

Lega: “Ursula, disastroso Frankenstein della politica”

“Votare contro Ursula, disastroso Frankenstein della politica composto da popolari e socialisti tenuti insieme dalle poltrone, è un atto di dignità e di amore per l’Italia”. Così la Lega in un comunicato Social.

“Noi sempre coerenti: vogliamo un’Europa dove, come nel nostro Paese, prevalga il buonsenso di tutte le forze di centrodestra contro i giochi di palazzo e le unioni contro natura”, concludono dal Carroccio.

Marco Rizzo attacca Meloni

Marco Rizzo, fondatore del Partito Comunista e oggi coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare, ha attaccato la premier.

“L’uscita dall’aula degli eletti di Fratelli d’Italia all’Europarlamento nel momento del voto su Ursula von der Leyen è quanto di più sbagliato potesse fare Giorgia Meloni. Gli italiani avevano dato la fiducia a questo governo proprio perché contrari a questa pessima tecnocrate!”, ha scritto Rizzo sui suoi profili social.

Perché è stata presentata la mozione di sfiducia

Ufficialmente la mozione è stata presentata per la decisione di von der Leyen di non rendere pubblici i messaggi telefonici scambiati con i dirigenti del produttore di vaccini Pfizer nel corso della pandemia.

In realtà, la mossa è stata effettuata per arrivare a una sorta di una resa dei conti interna alla maggioranza popolare-socialista-liberale. Da settimane aumentano i mal di pancia: i malumori si sono generati alla luce dei passi indietro sul Green Deal, per quanto stabilito sul piano di riarmo, per il centralismo decisionale della Commissione e per la cosiddetta politica dei “due forni” del Ppe.