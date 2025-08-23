Mozzarella Fiordilatte ritirata dai supermercati per rischio microbiologico, sospetta contaminazione da E.coli

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Alcuni lotti della Mozzarella Fiordilatte, commercializzata sotto il marchio Cerniero – Fattoria dei Calanchi, sono stati ritirati dai supermercati per rischio contaminazione da Escherichia coli, come riporta un avviso pubblicato sul sito del Ministero della Salute. La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo al più presto presso il punto di vendita d’acquisto.

Mozzarella Fiordilatte, i lotti interessati dal richiamo

Il rischio di poter ancora acquistare i lotti interessati dal richiamo di Mozzarella Fiordilatte è relativamente basso, poiché i supermercati hanno già proceduto a rimuovere il prodotto dagli scaffali.

L’avviso pubblicato sul sito ministeriale è rivolto anche ai consumatori, che potrebbero avere acquistato qualche confezione di Mozzarella Fiordilate a marchio Cerniero – Fattoria dei Calanchi. La clientela può scegliere se ottenere un rimborso o un prodotto equivalente.

123RF / Ministero della Salute

A sinistra mozzarelle in una foto d’archivio, a destra un’etichetta riportata sul richiamo ministeriale

Qui di seguito i lotti interessati:

nome prodotto – Mozzarella Fiordilatte;

marchio – Cerniero – Fattoria dei Calanchi;

nome del produttore – Azienda agricola Fattoria dei Calanchi di Cerniero B & D;

lotti – 092, 093, 094, 095;

date di scadenza – rispettivamente 19 agosto 2025, 21 agosto 2025, 23 agosto 2025, 26 agosto 2025;

peso della confezione – da 380 a 650 grammi;

motivo del richiamo – sospetto rischio di contaminazione da Escherichia coli;

avvertenze – non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto di vendita d’acquisto.

L’avviso riguarda esclusivamente i quattro lotti indicati mentre tutti gli altri lotti devono essere considerati sicuri.

Quest’ultimo ritiro segue quello della Mozzarella Granarolo, richiamata dai supermercati Penny, Conad e Carrefour per corpi estranei metallici.

Cos’è l’Escherichia coli

Come informa il sito dell’Istituto Superiore di Sanità, gli Escherichia coli (E. coli) sono dei batteri che si trovano naturalmente nell’ambiente, negli alimenti e nell’intestino delle persone e degli animali. La maggior parte degli E. coli sono innocui, ma alcuni possono causare gravi malattie.

Sintomi dell’Escherichia coli

L’infezione da E. coli può causare diarrea (spesso con sangue), crampi allo stomaco e vomito. La maggior parte delle persone infette migliora da sola, ma per alcuni l’infezione può essere molto grave, come nei bambini, e può anche avere decorso mortale.

Come prevenire l’Escherichia coli

L’Istituto prosegue specificando che le infezioni da E. coli possono trasmettersi attraverso:

consumo di alimenti contaminati;

contatto con animali infetti;

contatto con ambienti frequentati da animali infetti;

ingestione di acqua contaminata;

contatto con altre persone infette.

L’Iss raccomanda di lavare le mani dopo aver usato il bagno e dopo aver toccato animali o visitato aree frequentate da animali.

L’indicazione è poi quella di cucinare correttamente gli alimenti, lavando bene frutta e verdura, separando gli alimenti crudi da quelli cotti e facendo attenzione a non ingerire acque non controllate. Utensili e superfici vanno accuratamente igienizzati dopo l’uso.