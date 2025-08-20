Mozzarella Granarolo richiamata dai supermercati Penny, Conad e Carrefour per corpi estranei metallici

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono stati ritirati dai supermercati italiani diversi lotti di mozzarella di marchi molto diffusi per la possibile presenza di corpi estranei metallici all’interno delle confezioni. Il ritiro riguarda mozzarelle prodotte da Granarolo e vendute con diversi marchi nei supermercati Penny, Conad e Carrefour.

Mozzarella Granarolo richiamata dai supermercati

Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso per il richiamo di 5 lotti di mozzarella di diversi marchi venduti nelle catene di supermercati Penny, Conad e Carrefour.

I marchi interessati sono diversi ma il produttore è lo stesso: Granarolo Spa.

Le immagini delle confezioni di mozzarella interessate dal ritiro

Si tratta di un richiamo cautelativo legato alla possibile presenza di corpi estranei metallici all’interno di alcune confezioni di mozzarella.

Quali sono i lotti ritirati nei supermercati Penny, Conad e Carrefour

Sono cinque i lotti di mozzarella Granarolo ritirati dai supermercati.

Due riguardano le mozzarelle a marchio Conad, sia le confezioni singole da 125 grammi che quelle che da 3 x 125 grammi. Il lotto segnalato è N5205Dm con data di scadenza 15 agosto 2025.

Poi la mozzarella Valbontà (confezioni da 4×125 grammi) venduta nei Penny Market: lotto N5205E e data di scadenza 17 agosto 2025.

Richiamo anche per le mozzarelle Carrefour Classic maxi pack, vendute in confezioni da 3×125 grammi: lotto N5205E e scadenza 18 agosto 2025.

Infine le mozzarelle Latbri, nella confezione da 125 grammi: lotto N5205D e data di scadenza 22 agosto 2025.

Tutti i lotti richiamati sono stati prodotti nello stabilimento Granarolo di Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza, identificato con il marchio IT 03 144 CE.

Cosa fare se si è acquistato il prodotto ritirato

Se avete acquistato una confezione di mozzarella dei lotti ritirati, la raccomandazione è di non consumarne il contenuto.

L’invito è di restituire il prodotto nel punto vendita in è stato effettuato l’acquisto: il costo sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino.

