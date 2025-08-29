Mozzarella Latteria Soligo ritirata dai supermercati per rischio chimico, i lotti oggetto del richiamo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Alcuni lotti della mozzarella per pizza a marchio Latteria Soligo sono stati ritirati dai supermercati per rischio chimico, come riporta un avviso pubblico sul sito del Ministero della Salute. In pratica, il latte utilizzato potrebbe essere stato inquinato. Si raccomanda di non consumare la mozzarella e di riportarla presso il punto di vendita d’acquisto.

Ritirata mozzarella Latteria Soligo

Il rischio di poter ancora acquistare i lotti di mozzarella interessati dal richiamo alimentare è piuttosto basso, dal momento che i supermercati hanno già provveduto a rimuovere il prodotto dalla vendita.

L’avviso pubblicato dal Ministero della Salute è soprattutto rivolto ai consumatori, che potrebbero avere acquistato qualche lotto della mozzarella Latteria Soligo. I consumatori possono optare per il rimborso o per un prodotto equivalente.

Ministero della Salute

Le varie tipologie di Mozzarella Latteria Soligo oggetto del richiamo alimentare: il ritiro riguarda solo uno specifico lotto

Per tutti i prodotti, il ritiro è dovuto alla medesima motivazione: “Su una parte del latte utilizzato per la produzione delle referenze indicate è stata riscontrata presenza di inquinanti, il latte non risulta quindi normativamente idoneo all’utilizzo“.

E tutti i prodotti sono caratterizzati dal medesimo lotto e dalla medesima data di scadenza, rispettivamente 25080600 e 31 agosto 2025. La sede dello stabilimento si trova in via 1° Settembre 32, 31010 Soligo in provincia di Treviso.

I prodotti ritirati

Di seguito i quattro prodotti oggetto del ritiro:

Mozzarella per pizza Cubettata in confezione da 2.000 grammi;

Mozzarella per pizza Julienne in confezione da 1.500 grammi;

Mozzarella per pizza Filone Cube in confezione da 1.000 grammi;

Mozzarella per pizza Filone in confezione da 1.000 grammi.

Ritiri di mozzarella, i precedenti

Nel mese di agosto erano già stati pubblicati altri due avvisi relativi a ritiri di mozzarella. Il primo riguardava alcuni lotti della Mozzarella Granarolo, richiamata dai supermercati Penny, Conad e Carrefour per presenza di corpi estranei metallici.

Il secondo ritiro ha riguardato alcuni lotti della Mozzarella Fiordilatte, ritirata dai supermercati per rischio microbiologico (sospetta contaminazione da E. coli).